Suspeitos de matar candidato a vereador de Linhares são presos em Cariacica

Jonas da Silva Soprani, candidato a vereador nas eleições 2020 em Linhares Crédito: Reprodução/ Facebook Jonas Soprani

Dois suspeitos de participação no assassinato do candidato a vereador nas eleições 2020 Jonas da Silva Soprani, de 48 anos , foram presos na Grande Vitória e chegaram à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã desta terça-feira (20). Os homens são irmãos gêmeos e foram detidos em Vila Prudêncio, Cariacica, segundo informações repassadas pelo delegado Fabrício Lucindo.

Os suspeitos foram identificados como Cosme Damasceno e Damião Damasceno. De acordo com o delegado Tiago Cavalcante, responsável pela investigação do caso, não há dúvidas de que foi um crime com motivação política.

“O veículo [usado no crime] foi o ponto inicial, parou algumas ruas anteriores ao local onde Jonas estava, e dois indivíduos desceram. Conseguimos registrar através das câmeras locais um desenho da dinâmica do que ocorreu. Após o homicídio, eles voltaram para o veículo. Ainda que a placa não fosse o principal, o veículo tinha um amassado, características, e levantamos todos os veículos semelhantes na região. Descobrimos o veículo no nome de Damião, irmão de Cosme", explicou Cavalcante.

"Hoje eu tenho 100% de certeza que o crime foi de viés político. O próximo passo é identificar o mandante" Tiago Cavalcante - Delegado responsável pela investigação do caso

PRISÕES EM CARIACICA

Com a identificação dos suspeitos e o pedido de prisão temporária deferido pela Justiça, os policiais civis de Linhares se deslocaram até Cariacica, onde tiveram apoio da Polícia Militar, para localizar os endereços dos suspeitos e efetuar as prisões. Em uma das casas alvo dos mandados de busca e apreensão, foi encontrado um carro usado no crime. Segundo Lucindo, não há dúvidas de que os dois suspeitos detidos nesta terça atuaram como executores do homicídio.

SUSPEITOS JÁ MORARAM EM LINHARES

Ainda de acordo com Lucindo, os dois suspeitos já moraram em Linhares e, atualmente, residem em Cariacica, circulando rotineiramente entre os dois municípios. "Temos a comprovação de que ambos estavam em Linhares no dia do crime, e pegaram a estrada logo após o homicídio. Um dos investigados já tem passagem por outro homicídio cometido também em Linhares”, explicou o delegado.

O CASO

Soprani foi morto a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Ele era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos onde dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.

Jonas Soprani foi morto em Linhares Crédito: Reprodução Redes sociais

Populares relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra Soprani. Após ser atingido com os disparos, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi liberado pelo Serviço Médico Legal (SML) e enterrado na comunidade de Córrego do Farias, no interior de Linhares.