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Norte do ES

Ativista político e candidato a vereador é baleado em bar de Linhares

Jonas da Silva Soprani, 48 anos, foi socorrido para um hospital do munícipio, mas não resistiu. A polícia ainda não informou se o crime teria ligação com a atividade política da vítima
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 jun 2021 às 21:22

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 21:22

Jonas Soprani , ativista político em Linhares
Jonas Soprani , ativista político em Linhares Crédito: Reprodução/ Facebook Jonas Soprani
Um homem foi morto com vários tiros em um bar de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da noite desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima é Jonas da Silva Soprani, 48 anos, ativista político e candidato a vereador nas eleições municipais de 2020.
A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações confirmadas por familiares.
Outra vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida por um disparo na perna e também foi encaminhada para atendimento médico.
Homem foi alvejado em bar de Linhares
Homem foi alvejado em bar de Linhares Crédito: Caio Dias | TV Gazeta Norte
A situação assustou os vizinhos do estabelecimento, que fica no bairro Novo Horizonte. Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, contou que ouviu vários disparos em sequência. Ela disse ainda que viu o momento em que a vítima foi resgatada.
Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime. O autor dos disparos fugiu. A polícia ainda não informou se o crime teria ligação com a atividade política de Soprani.

ATIVISTA POLÍTICO E CANDIDATO

Jonas Soprani é um popular ativista político em Linhares. Em seu perfil nas redes sociais, ele costuma postar vídeos onde diz fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Ele é conhecido pela firmeza em seus posicionamentos.
Nas eleições municipais de 2020, Soprani concorreu ao cargo de vereador pelo PSB, mas não foi eleito.

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