Justiça mantém decisão de levar Georgeval a júri popular Crédito: Fernando Madeira / Arquivo

Your browser does not support the audio element. Kauã e Joaquim - Justiça mantém decisão de levar ex-pastor a júri popular

A decisão foi tomada em uma sessão na tarde desta quarta-feira (23), a 1ª Câmara Criminal do TJES negou o recurso da defesa que tentava anular o julgamento. A relatora do caso, desembargadora Elisabeth Lordes, foi acompanhada pelos colegas.

A decisão foi tomada em uma sessão da 1ª Câmara Criminal Crédito: Reprodução/ TJES

O ex-pastor Georgeval Alves Gonçalves foi detido ainda durante as investigações da Polícia Civil e ainda permanece preso. Em maio de 2019, por decisão do juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, ele foi pronunciado — decisão que o encaminhou para o Tribunal do Júri popular — por homicídio duplamente qualificado, estupro de vulneráveis e tortura praticada contra o filho e o enteado.

O CASO QUE CHOCOU O ES

Georgeval era pai de Joaquim, de 3 anos, e padrasto de Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos — filho do primeiro casamento de Juliana Pereira Sales Alves com o empresário Rainy Butkovsky. Juliana teve outro filho com Georgeval, além de Joaquim.

A morte de Kauã e Joaquim

SITUAÇÃO DE JULIANA SEGUE INDEFINIDA

Em julho de 2018, dois meses após o crime, Juliana Pereira Sales Alves, mãe das crianças, foi presa em Minas Gerais. Ela foi solta e uma semana depois voltou a ser presa novamente. Em janeiro do ano seguinte voltou a ser solta e assim permanece.

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelos mesmos crimes que Georgeval, na forma omissiva. Mas, em maio de 2019, o juiz André Bijos Dadalto entendeu que Juliana não deveria responder pelos crimes pelo qual foi denunciada, o que resultou em sua impronúncia, ou seja, segundo o juiz ela não enfrentaria o júri popular pelos homicídios.

Juliana e Georgeval na época do crime Crédito: Marcelo Prest / Arquivo GZ

O MPES recorreu contra a decisão. Após sustentação da assistência de acusação na sessão desta quarta-feira (23), a desembargadora Elisabeth Lordes pediu mais tempo para avaliar a situação de Juliana, analisando novamente os detalhes processo.

A advogada Lharyssa Almeida trouxe elementos que, segundo ela, mostram um comportamento midiático da mãe após a morte dos filhos, inclusive tendo falado com um publicitário como se comportar diante das câmeras.

Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, chegou a ficar presa Crédito: Umberto Lemos InterTV

Em outubro de 2019, por decisão da desembargadora Lordes, os ex-pastores passaram a responder a processos separados, após determinação para o desmembramento da ação inicial.