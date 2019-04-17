Madrugada do terror: como Kauã e Joaquim foram mortos em Linhares

Após 32 dias de investigação, a Polícia Civil concluiu que George Alves, de 36 anos, estuprou, agrediu e queimou o filho, Joaquim Alves Sales, de 3 anos, e o enteado, Kauã Sales Butkovsky, de 6. Como nunca confessou o crime, a sequência dos fatos só foi desvendada após o intenso trabalho policial, que contou com 15 peritos da Polícia Técnico-Científica e 36 pessoas interrogadas. Com base nos relatos da polícia, a reportagem reproduziu o passo a passo da madrugada de terror que tirou a vida dos dois irmãos.