Igreja liderada por George tenta se reerguer à sombra da tragédia

No mesmo púlpito onde Georgeval Alves Gonçalves pregava, quem atua agora é o pastor Wallace do Rosário. O religioso assumiu o templo da Igreja Batista Vida e Paz, em Linhares, no final de maio do ano passado, cinco semanas após a morte dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6 anos, e Joaquim Salles Alves, 3 anos . Ele contou que ainda não superaram a tragédia e que os meninos estavam sempre na igreja.

Nascido no Rio de Janeiro, casado e pai de dois filhos, o pastor estava em um templo de Governador Valadares, Minas Gerais, quando foi transferido para a cidade do Norte do Espírito Santo. Ele confessa que teve receio de vir para o município.

"Havia rumores que iam apedrejar a igreja, colocar fogo. Uma reunião do conselho decidiu que eu viria à Linhares. Confesso que vim para cá com muito medo. Mas a fé das pessoas dessa igreja me ajudou", afirmou Wallace, durante o culto ministrado no último domingo (14), que foi acompanhado pela reportagem. Cerca de 100 pessoas acompanhavam a pregação.

A fala de Wallace emocionou os fiéis. Um deles, em especial, derramou lágrimas ao ouvir o pastor. Era o cunhado da pastora Juliana Pereira Salles Alves. Ele e a esposa, irmã da ex-líder religiosa, fazem parte do Ministério de Louvor da igreja e estavam no culto.

"Assim que cheguei em Linhares, fui na minha primeira reunião com os líderes de células (grupos de oração). Eles me ensinaram a ter fé e a amar Jesus sob todas as coisas, mesmo após os acontecimentos recentes", disse o pastor aos membros que assistiam ao culto, se referindo às mortes de Kauã e Joaquim.

Pastor George conduzindo culto na Igreja Batista Vida e Paz. Crédito: FACEBOOK GEORGE ALVES - 30/04/2018

PERSEGUIÇÃO

"O motivo de estarmos aqui é o amor de cada pessoa por Deus. Alguns não suportaram, foram perseguidos e até proibidos de vir aqui. Mas a graça de Deus manteve todos vocês aqui", afirmou Wallace, sendo ovacionado pelos fiéis.

Ele ainda contou que outro pastor perguntou o segredo para manter tantos membros na igreja, mesmo após a tragédia com os meninos, a prisão de George e o vandalismo com o templo. "Eu respondi: 'Não tem segredo. Nem eu consigo entender como aquele povo está de pé. Da dor, eles tiram a força. O diabo foi vencido'", declarou Wallace durante sua pregação.

Igreja Batista Vida e Paz, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

No final do culto, o pastor conversou com nossa reportagem. Ele explicou que não iria assumir o templo, só ministraria os cultos enquanto outra pessoa não fosse transferida para a igreja. "Vim aqui uma vez, fiz o culto quando a igreja reabriu. Voltei para Valadares e pediram para que eu viesse mais uma vez em Linhares. Quando chegou a terceira vez, meu coração pedia para que eu ficasse no Espírito Santo. Foi quando decidiram que eu assumiria de vez a igreja daqui", revelou.