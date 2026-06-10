Enem 2026: 7 dicas essenciais para conquistar nota mil na redação

Além de representar uma parcela significativa da nota final, a redação pode ser decisiva para a aprovação em cursos concorridos Crédito: Imagem: Hryshchyshen Serhii | Shutterstock

O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem crescido expressivamente. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), em 2025 houve um aumento de 11,22% no número de inscrições em relação a 2024. A prova avalia conhecimentos em diferentes áreas, por meio de questões de múltipla escolha, além de exigir a produção de uma redação dissertativo-argumentativa, que também tem peso importante na nota final dos candidatos.

A redação, em especial, exige atenção porque falhas específicas podem comprometer todo o desempenho do candidato. Situações como fuga ao tema, cópia dos textos motivadores ou desrespeito aos direitos humanos podem resultar em nota zero, independentemente do desempenho nas demais áreas do exame. “Como muitos cursos concorridos atribuem peso maior à redação no SISU, uma diferença de pontos nesse componente pode definir a aprovação”, pontua Thiago Braga, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH.

Com o intuito de auxiliar os candidatos a se prepararem melhor para o vestibular, Thiago Braga e Felipe da Costa Rico, analista pedagógico da Redação Nota 1000, reúnem sete práticas para construir um texto bem estruturado, coerente e alinhado às competências exigidas pelo exame. Confira!

1. Entenda o peso da redação na nota final

Antes de começar a estudar, é importante compreender o impacto da redação no resultado do Enem. Uma boa pontuação pode elevar significativamente a média do candidato e fazer diferença na nota de corte do curso desejado. “A nota da redação é contabilizada na média final do Enem. Cada curso possui uma nota de corte e, por isso, uma boa pontuação pode contribuir para o resultado geral do exame e auxiliar o candidato a alcançar a vaga desejada”, explica Felipe da Costa Rico. Além disso, zerar a redação pode inviabilizar o acesso ao ensino superior por programas federais.

2. Treine a escrita semanalmente e dentro do tempo da prova

Praticar é essencial, mas não basta escrever aleatoriamente. O ideal é reproduzir as condições reais do exame para desenvolver organização e gestão do tempo. “A preparação rende mais quando combina três frentes: prática regular de escrita com correção orientada, leitura de fontes confiáveis para formar repertório e revisão dos critérios das cinco competências. Escrever uma redação por semana, sempre dentro do tempo real da prova, ajuda a automatizar a estrutura e a controlar o relógio”, orienta Thiago Braga.

3. Reescreva textos já corrigidos

Um erro comum entre estudantes é focar apenas a produção de novas redações, sem revisar falhas recorrentes. “Fazer a reescrita de redações já produzidas e corrigidas anteriormente é uma boa prática para compreender os pontos fortes do texto e quais aspectos precisam ser aprimorados”, destaca Felipe da Costa Rico. Segundo o especialista, transformar o erro em aprendizado é uma das formas mais eficientes de evolução.

4. Planeje antes de começar a escrever

Começar a redação sem planejamento pode resultar em argumentos desconexos e perda de pontos. “O caminho mais seguro continua sendo o planejamento antes de escrever: definir a tese, separar dois argumentos centrais e já esboçar a proposta de intervenção em poucas linhas de rascunho”, afirma Thiago Braga.Na prática, a recomendação é reservar alguns minutos para estruturar a introdução, os argumentos centrais do desenvolvimento e uma proposta de intervenção completa para a conclusão.

Uma boa redação no Enem exige mais do que domínio da escrita, é preciso seguir os critérios de avaliação Crédito: Imagem: arrowsmith2 | Shutterstock

5. Domine a estrutura dissertativo-argumentativa

No Enem, não basta escrever bem: é preciso seguir o formato esperado pela banca avaliadora. “É necessário ter conhecimento e saber organizar o gênero dissertativo-argumentativo nos moldes do Enem a partir da estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão”, afirma Felipe da Costa Rico.O especialista também recomenda estudar tipos de argumentação, como exemplificação, comparação e causa e consequência, além de fortalecer a coesão textual com o uso adequado de conectivos.

6. Estude por eixos temáticos, e não por assuntos

Tentar adivinhar o tema da redação pode gerar frustração. Em vez disso, recomenda-se estudar grandes áreas de debate social. Thiago Braga explica que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nunca divulga o tema com antecedência, então toda lista de ‘temas prováveis’ é, na prática, uma aposta.

“Treinar por eixos, e não por temas fechados, é mais inteligente porque prepara o estudante para um campo de discussão inteiro”, ressalta. Felipe da Costa Rico acrescenta que essa prática amplia o repertório sociocultural e ajuda o estudante a produzir um texto mais autoral, fator valorizado pela banca.

7. Fique atento aos eixos que podem ganhar destaque este ano

Embora seja impossível prever o tema da redação do Enem, alguns assuntos aparecem com força no debate público e merecem atenção durante os estudos. Entre os eixos destacados pelos especialistas, estão:

Mundo do trabalho no século XXI, incluindo inteligência artificial e automação;

Saúde mental da juventude, especialmente em um cenário de hiperconectividade;

Regulamentação das apostas online e seus impactos sociais;

Inclusão de pessoas neurodivergentes na educação e no mercado de trabalho;

Combate à desinformação e formação de leitores críticos;

Meio ambiente e sustentabilidade;

Direitos, cidadania e questões sociais.

Para os especialistas, o segredo para uma boa redação está menos em tentar prever o tema e mais em manter uma rotina de treino, ampliar repertório e compreender profundamente as competências exigidas pelo exame. Afinal, embora a nota 1000 tenha sido alcançada por poucos candidatos nos últimos anos, ela pode ser atingida com método, prática e estratégia.