Caso Kauã e Joaquim: pastor George vai a júri popular e Juliana é absolvida

Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | GZ

O pastor Georgeval Alves será levado a júri popular pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, estupros de vulneráveis e tortura. A pastora Juliana Salles, que havia sido denunciada pelos mesmos crimes na forma omissiva foi absolvida pela Justiça. A decisão é do juiz André Bijos Dadalto da 1ª Vara Criminal de Linhares, divulgada nesta quinta-feira (2).

A decisão de 27 páginas confirma que apenas o pastor George, como era conhecido, vai a júri popular. Ele responderá pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, estupros de vulneráveis e tortura.

Quanto às acusações de fraude processual, tanto Georgeval quanto Juliana foram absolvidos.

Em entrevista ao Gazeta Online, Síderson Vitorino, advogado que representa a família de Kauã Salles Butkovsky, comentou a sentença: “Embora não tenhamos sido intimados ainda, tomamos conhecimento da sentença e vamos analisar cada uma das 27 laudas para definir os próximos passos do assistente de acusação neste processo”, explicou.