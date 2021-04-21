Três anos sem Kauã e Joaquim: "Meu coração de avó espera por Justiça”

Foi no feriado da Páscoa, em abril de 2018. Fui com meus filhos, um deles o Rainy Butkovsky, pai do Kauã, para Linhares passar o final de semana com o menino. Foi uma alegria. Na tarde de domingo conversei com a Juliana e ela falou que o Joaquim estava com saudade do irmão. Passamos na casa dela e o levamos, junto com o Kauã, para o shopping, para finalizar o domingo. Brincaram a tarde inteira. No final do dia levamos os dois para casa e nos despedimos. Fui me afastando e ainda voltei o olhar, uma última vez para eles. Ainda me recordo do olhar de despedida deles. Não sabia que aquela seria a última vez. Ficou uma saudade imensa.