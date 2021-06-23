Vídeo: homem dá "voadora" e quebra vitrines de lojas em Linhares

Um homem quebrou o vidro das vitrines de duas lojas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (23). Em um dos estabelecimentos, ele deu uma "voadora", utilizando os dois pés para quebrar o vidro. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e, aparentemente, o homem não tinha motivo para a depredação. O autor ficou ferido e precisou de atendimento médico.
Nas imagens, é possível perceber que o homem chuta o vidro de uma loja de roupas, que fica no Centro de Linhares. Em seguida, ele pega o vidro e joga na rua e, depois, vai até uma loja de móveis e dá uma "voadora" na vitrine. No momento, é possível ver que ele cai no chão e parece se ferir com os estilhaços.
Depois disso, o homem deixou o local e procurou atendimento médico no Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo a unidade, ele chegou com vários cortes na perna
O hospital também informou que o homem apresentava alcoolemia e comunicou que está fazendo uma busca para localizar parentes do paciente.
Nada foi roubado das lojas, mas os donos dos estabelecimentos informaram que registraram a ocorrência na polícia.