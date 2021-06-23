Vídeo: homem dá "voadora" e quebra vitrines de lojas em Linhares

Nas imagens, é possível perceber que o homem chuta o vidro de uma loja de roupas, que fica no Centro de Linhares. Em seguida, ele pega o vidro e joga na rua e, depois, vai até uma loja de móveis e dá uma "voadora" na vitrine. No momento, é possível ver que ele cai no chão e parece se ferir com os estilhaços.