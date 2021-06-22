Vídeo: dupla de moto quase causa acidente em fuga da PRF na BR 101

Do G1/ES

Dois homens em uma moto tentaram fugir da polícia e quase causaram acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens em uma moto tentaram fugir da polícia e quase causaram um acidente na BR 101, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica , na Grande Vitória, nesta segunda-feira (21).

A perseguição começou na Rodovia do Contorno e as imagens foram gravadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 16h30.

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O motociclista passou por lombadas em alta velocidade e por pouco não bateu de frente com um caminhão.

Segundo a PRF, o motociclista desobedeceu uma ordem de parada. O carona da moto não usava capacete. A moto também estava com os faróis apagados. O motociclista ainda tentou entrar no bairro Nova Rosa da Penha depois de cruzar a rodovia, mas a moto teve pane mecânica e foi alcançada pela polícia.

O motociclista disse que fugiu porque estava com medo de receber outras multas, pois sua carteira de habilitação já possuía muitos pontos. A moto não tinha restrição de furto ou roubo.