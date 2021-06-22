Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Vídeo: dupla de moto quase causa acidente em fuga da PRF na BR 101

Caso aconteceu nesta segunda-feira (21) na altura de Cariacica. O motociclista passou por lombadas em alta velocidade e por pouco não bateu de frente com um caminhão

Publicado em 

22 jun 2021 às 09:31

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 09:31

  • Do G1/ES

Dois homens em uma moto tentaram fugir da polícia e quase causaram acidente na BR 101
Dois homens em uma moto tentaram fugir da polícia e quase causaram acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens em uma moto tentaram fugir da polícia e quase causaram um acidente na BR 101, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, na Grande Vitória, nesta segunda-feira (21).
A perseguição começou na Rodovia do Contorno e as imagens foram gravadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 16h30.
O motociclista passou por lombadas em alta velocidade e por pouco não bateu de frente com um caminhão.
Segundo a PRF, o motociclista desobedeceu uma ordem de parada. O carona da moto não usava capacete. A moto também estava com os faróis apagados. O motociclista ainda tentou entrar no bairro Nova Rosa da Penha depois de cruzar a rodovia, mas a moto teve pane mecânica e foi alcançada pela polícia.
O motociclista disse que fugiu porque estava com medo de receber outras multas, pois sua carteira de habilitação já possuía muitos pontos. A moto não tinha restrição de furto ou roubo.
O homem foi levado para Delegacia Regional de Cariacica.

Veja Também

Imagem mostra médico apontando arma contra funcionário de loja no ES

Homem alcoolizado que atingiu motociclista na Serra paga fiança e é solto

Motociclista morre após motorista alcoolizado invadir a contramão na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Cariacica Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados