Casagrande lidera cenários para o Senado no ES, aponta Quaest

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) lidera as intenções de voto dos capixabas na corrida ao Senado nas Eleições 2026 no Espírito Santo. Ele aparece à frente em todos os quatro cenários eleitorais testados na primeira pesquisa eleitoral realizada pela Quaest a pedido de A Gazeta para o pleito deste ano.
No cenário mais completo, com dez nomes para o Senado, Casagrande tem 25% das intenções de voto. Nos outros três cenários, varia entre 25% e 29%. Em segundo lugar na preferência dos eleitores capixabas está o ex-governador Paulo Hartung (PSD). Ele aparece em dois cenários, pontuando 13% e 15%. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (30) pela Quaest.
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) aparece em terceiro lugar no cenário mais completo, com 10%. Nessa hipótese, ele está empatado tecnicamente com Hartung, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Em outros dois cenários – ambos sem Paulo Hartung –, o parlamentar fica na segunda colocação, empatado com outros candidatos. No cenário dois, ele tem 11%, mesmo percentual de Rose de Freitas (MDB) e de Lorenzo Pazolini (Republicanos). No quarto cenário, apresentado aos entrevistados sem o nome de Pazonili, Meneguelli marca 12%, também empatando com Rose de Freitas (12%).
O senador Fabiano Contarato (PT) tem 8% das intenções de voto em três dos cenários. Ele aparece com 9% no cenário quatro, que não tem os candidatos Hartung, Manato e Pazolini.
Já o senador Marcos do Val (Avante) soma 4% das intenções de voto na lista com dez candidatos. Nas outras hipóteses, varia de 5% a 6%.
Maguinha Malta (PL) somou 6% em todos os quatro cenários apresentados. O vereador Leonardo Monjardim oscilou entre 1% e 2% nos cenários e Wellington Callegari (DC) tem 1%.
No primeiro cenário, os entrevistados que afirmaram que pretendem votar branco ou nulo representam 9%. Os que não sabem ou não responderam são 11%. Esses números são do levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados.
Neste ano, são duas vagas no Senado em disputa, hoje ocupadas pelos senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante). A terceira vaga é ocupada por Magno Malta (PL), que continua no cargo até 2030, já que o mandato de senador é de oito anos.
Resultados da espontânea
Já na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes na disputa para o eleitor, o levantamento mostra que 74% se consideram indecisos. Entre os que têm candidato definido, 5% dizem que vão votar em Fabiano Contarato e outros 5% em Casagrande.
Evair de Melo aparece em seguida, com 3%, seguido por Paulo Hartung com 2%. Arnaldinho Borgo (PSDB), Euclério Sampaio (MDB) e Magno Malta (PL) pontuaram em 1% cada. Outros candidatos têm 4% e votos em branco e nulo, além de quem não vai votar, somam 4%. Maguinha Malta, Meneguelli, Callegari e Manato foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto cada um.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.