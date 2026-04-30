Casagrande lidera cenários para o Senado no ES, aponta Quaest

O ex-governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) lidera as intenções de voto dos capixabas na corrida ao Senado nas Eleições 2026 no Espírito Santo. Ele aparece à frente em todos os quatro cenários eleitorais testados na primeira pesquisa eleitoral realizada pela Quaest a pedido de A Gazeta para o pleito deste ano.





No cenário mais completo, com dez nomes para o Senado, Casagrande tem 25% das intenções de voto. Nos outros três cenários, varia entre 25% e 29%. Em segundo lugar na preferência dos eleitores capixabas está o ex-governador Paulo Hartung (PSD). Ele aparece em dois cenários, pontuando 13% e 15%. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (30) pela Quaest.





O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) aparece em terceiro lugar no cenário mais completo, com 10%. Nessa hipótese, ele está empatado tecnicamente com Hartung, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Em outros dois cenários – ambos sem Paulo Hartung –, o parlamentar fica na segunda colocação, empatado com outros candidatos. No cenário dois, ele tem 11%, mesmo percentual de Rose de Freitas (MDB) e de Lorenzo Pazolini (Republicanos). No quarto cenário, apresentado aos entrevistados sem o nome de Pazonili, Meneguelli marca 12%, também empatando com Rose de Freitas (12%).