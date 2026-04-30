Motorista passa mal, carro invade calçadão e derruba poste em Camburi

Um motorista de um Audi A3 passou mal enquanto dirigia, invadiu o calçadão de Camburi e derrubou um poste. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, em Vitória, em frente ao monumento "Gratidão". Leitores de A Gazeta registraram o momento em que o veículo foi guinchado, além da estrutura metálica caída no chão.





Mesmo sendo no calçadão, local bastante frequentado por praticantes de atividades físicas, não houve registro de feridos.





Conforme agentes da Guarda de Vitória, o condutor realizou teste de bafômetro, que não acusou a presença e álcool. A área foi isolada para a retirada do veículo por um guincho.



