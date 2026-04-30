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Susto

Motorista passa mal, carro invade calçadão e derruba poste em Camburi

Publicado em

30 abr 2026 às 16:47
Carro invadiu calçadão e derrubou poste em Camburi
Carro invadiu calçadão e derrubou poste na orla de Camburi, em Vitória Leitor | A Gazeta

Um motorista de um Audi A3 passou mal enquanto dirigia, invadiu o calçadão de Camburi e derrubou um poste. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, em Vitória, em frente ao monumento "Gratidão". Leitores de A Gazeta registraram o momento em que o veículo foi guinchado, além da estrutura metálica caída no chão. 


Mesmo sendo no calçadão, local bastante frequentado por praticantes de atividades físicas, não houve registro de feridos.


Conforme agentes da Guarda de Vitória, o condutor realizou teste de bafômetro, que não acusou a presença e álcool. A área foi isolada para a retirada do veículo por um guincho. 


Veículo sendo guinchado
O Audi A3 foi parar no calçadão de Camburi nesta sexta (30) e precisou ser guinchado  Leitor | A Gazeta
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Sul do ES

Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim

Publicado em 30/04/2026 às 17:44
Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim
Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul foi recuperada em Itapemirim Montagem A Gazeta | Divulgação/PRF

Uma picape da prefeitura de Rio Novo do Sul foi furtada e recuperada já na localidade de Garrafão, no município de Itapemirim, nesta quinta-feira (30). A Prefeitura explicou que o crime ocorreu por volta das 4h e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento da Secretaria de Obras da cidade, localizada no Sul do Espírito Santo.    

O veículo Fiat Strada foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, que informou que deteve o motorista e o encaminhou para a delegacia. O suspeito ainda estava transportando pedras de crack e poderá responder criminalmente por furto, porte de drogas para consumo pessoal e por dirigir sob efeito de substância psicoativa.

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado ao detido. Até o momento, não houve retorno.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Agressão

Mulher é espancada após ser acusada por criminosos de denunciar tráfico em Cachoeiro

Publicado em 30/04/2026 às 17:05

Uma mulher foi espancada após ser acusada de denunciar o tráfico de drogas à polícia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (29). A Polícia Militar encontrou uma ambulância do Samu/192 atendendo a vítima, de 36 anos, que ficou gravemente ferida e sofreu uma fratura exposta na perna. Ela estava consciente e contou que a casa dela havia sido invadida por três suspeitos de tráfico que, após a acusação, a agrediram com uma barra de ferro e pedaços de madeira.

Em seguida, foi colocada à força dentro de um carro e fingiu estar morta para evitar novas agressões. Ela foi abandonada em uma rua e, quando os suspeitos fugiram, conseguiu pedir ajuda a pessoas que estavam no local. Depois de ser atendida e contar sobre o ocorrido para os militares, a vítima foi levada para um hospital, onde segue internada em estado de saúde grave.

De acordo com o Tenente Cassiano, ela foi acusada de ter repassado informações à PM que resultaram na apreensão de R$ 35 mil em espécie, drogas e uma máquina contadora de cédulas na terça-feira (27), no mesmo bairro. Os três suspeitos, sendo dois jovens de 23 e 24 anos e um menor de 15 anos, foram localizados e detidos nesta quinta-feira (30). Dois deles foram encontrados na região e um no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos eram conhecidos pela vítima e negaram a participação no crime. 

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado aos detidos. 

*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

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Redação

/
Redação
Norte do ES

Homem é preso por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Jaguaré

Publicado em 30/04/2026 às 16:41
Segundo as investigações, o suspeito de 26 anos atentou contra a vítima motivado por ciúmes Polícia Civil

Um homem de 26 anos, identificado como Aderlan de Almeida Santos, foi preso nesta quinta-feira (30) no bairro Nova Esperança em Jaguaré, na região Norte do Espírito Santo, por tentar matar outro após uma briga motivada por ciúmes. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por um relacionamento amoroso que o suspeito manteve com a ex-namorada da vítima.

De acordo com as investigações, o homem atirou contra a vítima com a intenção de matá-la, mas não conseguiu. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação faz parte da Operação Tolerância Zero, que já resultou na prisão de 34 pessoas envolvidas em crimes violentos na região.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Sul capixaba

PF prende morador de Itapemirim por crimes sexuais infantojuvenis

Publicado em 30/04/2026 às 12:33

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). A prisão ocorreu durante uma operação de combate à divulgação de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Segundo a PF, o aparelho celular e o computador do suspeito foram apreendidos e passarão por perícia técnica criminal.


Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do investigado, que foi autuado e levado à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Após prestar depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.


De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena para esse crime pode chegar a quatro anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados durante as investigações.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente na ES 381

Jovem morre após colisão frontal entre moto e caminhonete em São Mateus

Publicado em 30/04/2026 às 11:48
O motorista da caminhonete relatou à PM que o jovem tentou ultrapassar uma carreta de eucalipto em um trecho de faixa contínua
Kaio Coutinho Monteiro, de 21 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos Montagem | A Gazeta

Um jovem de 21 anos, identificado como Kaio Coutinho Monteiro, morreu após a motocicleta que pilotava colidir frontalmente com uma caminhonete modelo Ford Ranger, na ES 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (29).


O motorista da caminhonete relatou à Polícia Militar que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa contínua e acabou batendo de frente com o veículo.


Em entrevista à TV Gazeta Norte, o condutor contou que estava acompanhado do filho e havia saído de casa para buscar pimenta na roça. Segundo ele, ao se aproximar do km 23, havia uma carreta carregada com eucalipto na pista contrária. Nesse momento, o motociclista tentou ultrapassar e ocorreu a colisão frontal. Ele afirmou que não houve tempo de desviar para evitar o impacto.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Serviço

Delegacia de Irupi passa a funcionar em novo endereço; confira

Publicado em 30/04/2026 às 11:21

A Delegacia de Polícia de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, passou a funcionar em novo endereço. Segundo a Polícia Civil, a mudança tem como objetivo melhorar o atendimento à população, além de oferecer melhores condições de trabalho à equipe, com mais eficiência, acessibilidade e qualidade nos serviços prestados.


A unidade agora atende na Rua Pergentino Fidelis de Miranda, no Centro da cidade. Os contatos telefônicos também foram atualizados. A população pode entrar em contato pelos números (28) 3526-2811 e (28) 3526-2810.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Colisão

Acidente com caminhão deixa motorista preso às ferragens na BR 482, em Alegre

Publicado em 30/04/2026 às 11:15

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente com um caminhão carregado com chapas de granito, na noite de quarta-feira (29), na BR 482, nas proximidades do distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo.


Segundo o Corpo de Bombeiros, um militar da corporação que retornava do serviço prestou os primeiros socorros à vítima e conseguiu conter pequenas hemorragias.


Durante a avaliação, os bombeiros constataram que o condutor estava preso às ferragens e havia suspeita de fratura no fêmur. Após o resgate, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar da região. O motorista do caminhão não se feriu.


A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as causas do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Morto a facadas

Cuidadora suspeita de matar homem em São Mateus se apresenta à polícia

Publicado em 30/04/2026 às 10:10
Suspeita teria usado uma cadeira para pular o muro da casa e atacar Aguilar Pugatti, de 64 anos
A mulher trabalhava como cuidadora na casa da vítima Montagem | A Gazeta

Uma mulher suspeita de matar um homem a facadas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à Polícia Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (29). Ela trabalhava como cuidadora na casa da vítima. O nome e a idade não foram divulgados.


Aguilar Pugatti, de 64 anos, foi morto na terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes. O corpo foi encontrado na despensa da área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.


Testemunhas relataram que a suspeita teria usado uma cadeira para pular o muro da casa antes de atacar a vítima. A perícia confirmou indícios de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e o objeto posicionado no local.


A Polícia Civil informou que a mulher foi levada à Delegacia de Nova Venécia, onde foi interrogada e liberada em seguida. Segundo a corporação, a decisão ocorreu porque não havia situação de flagrante nem mandado de prisão em aberto até aquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
"Coisa ruim"

Líder do tráfico de Jaburuna, em Vila Velha, é preso em Cariacica

Publicado em 29/04/2026 às 21:51

Uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, foi presa nesta quarta-feira (29), no bairro Expedito, em Cariacica. Contra o homem constavam quatro mandados de prisão, em aberto desde 2024, sendo três deles por homicídio e um por porte ilegal de arma de fogo. Os crimes foram decorrentes de rivalidade entre facções.


A identidade dele não foi divulgada pela polícia, entretanto, a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, apurou que se trata de Emanuel Souza Pereira, vulgo “Coisa Ruim”, de 27 anos.


Segundo o Tenente Milhioli, da Força Tática da Polícia Militar de Cariacica, o serviço de inteligência do batalhão obteve a informação de que o traficante estaria escondido na casa de familiares em Cariacica e foi feito um cerco, que resultou na prisão. 


“A gente está falando de um indivíduo que ocupava uma posição de liderança no bairro Jaburuna, em Vila Velha, tanto mandante como executor de diversos homicídios. Além desses quatro mandados de prisão, tem diversas passagens pela polícia. (...) Agora, as pessoas que moram ali, principalmente em Jaburuna, podem ter mais tranquilidade, pois uma das lideranças vai estar fora das ruas.”


Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Mais detalhes foram solicitados à Polícia Civil.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Contravenção penal

Quatro máquinas caça-níqueis são apreendidas em Viana

Publicado em 29/04/2026 às 21:16
Máquinas caça-níqueis tinham número de série e estavam em pleno funcionamento antes de serem apreendidas Guarda Municipal de Viana

O proprietário de um bar localizado em Marcílio de Noronha, em Viana, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica após quatro máquinas caça-níqueis serem encontradas em seu estabelecimento. 


A apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Viana, após recebimento de denúncia sobre a existência de jogos de azar no local. Segundo o agente Santos, os equipamentos estavam em funcionamento, conectadas à rede elétrica, embora ninguém jogasse no momento.


Elas tinham números de série e encontravam-se trancadas com cadeado, não sendo possível verificar eventual quantia em dinheiro em seu interior. Elas foram desligadas e encaminhadas à delegacia junto com o dono do bar. “Foi constatado que o conduzido possui algumas passagens pelo mesmo motivo, de jogos de azar, em 2016 e 2022.”


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver retorno.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
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