Motociclista morre após motorista alcoolizado invadir a contramão na Serra

Um acidente entre um carro e uma moto terminou com a morte de um motociclista na Serra. O acidente aconteceu no bairro Vila Nova de Colares, na noite deste domingo (20). Segundo informações da polícia, o carro entrou na contramão e bateu de frente com a moto. O motociclista, identificado como Olendino de Andrade Santos, morreu no local. Já o condutor do veículo, José Carlos da Cruz Santos, de 30 anos, que não era habilitado e estava sob efeito de álcool, foi preso.
De acordo com as informações enviadas pela Polícia Militar, o motorista do carro entrou na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro na contramão e colidiu de frente com a moto, que transitava na sua mão de direção correta. Uma ambulância do Samu chegou a atender o motociclista, mas o óbito foi constatado no local. A vítima era o motorista de ônibus Olendino de Andrade Santos.
“O homem que conduzia o carro não era habilitado. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional”, diz a nota da polícia.
FIANÇA DE R$ 10 MIL
A Polícia Civil informou que o motorista tem 30 anos. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. José Carlos da Cruz Santos passou por audiência de custódia, onde foi concedida liberdade provisória sob o pagamento de fiança, no valor de R$ 10 mil. Por volta das 20h20 desta segunda-feira (21), o motorista pagou a fiança e foi solto. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
"ELE ERA TUDO PRA MIM", DIZ ESPOSA
Na manhã desta segunda-feira (21), a família de Olendino esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Muito emocionada, a esposa dele, Angela de Souza, desabafou sobre a morte do marido.
"Não acreditei, achei que fosse um trote que estavam passando para mim. Mas não era, era verdade. Ele era tudo o que eu tinha, ele era tudo pra mim. Esse cara tem que pôr a mão na consciência e ver o que ele fez com meu marido. Meu marido estava saindo do trabalho, me mandou mensagem dizendo que estava com fome, e eu estava aguardando ele. Era muito alegre, tinha muitos amigos."
Ângela ainda falou sobre o homem que causou o acidente, dizendo que o perdoa, mas que espera que ele pague pelo que fez. "Que ele pague o que fez com o meu marido. Que ele coloque a mão na consciência dele, do que ele fez. Eu perdoo ele, do fundo do meu coração. Mas, se ele tem família, que ele coloque a mão na consciência pelo que fez com o meu marido", concluiu.
Atualização
21/06/2021 - 8:53
Motorista pagou fiança e foi solto. O texto foi atualizado.