Motociclista morre após motorista alcoolizado invadir a contramão na Serra

"Não acreditei, achei que fosse um trote que estavam passando para mim. Mas não era, era verdade. Ele era tudo o que eu tinha, ele era tudo pra mim. Esse cara tem que pôr a mão na consciência e ver o que ele fez com meu marido. Meu marido estava saindo do trabalho, me mandou mensagem dizendo que estava com fome, e eu estava aguardando ele. Era muito alegre, tinha muitos amigos."