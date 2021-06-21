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Está preso

Motociclista morre após motorista alcoolizado invadir a contramão na Serra

O acidente aconteceu na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura do bairro Vila Nova de Colares. Condutor não era habilitado e testou positivo para ingestão de bebida alcoólica. Esposa da vítima faz depoimento emocionante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:47

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:47

Motorista entrou na contramão no bairro Vila Nova de Colares e bateu de frente com motociclista, que morreu no local
Motorista entrou na contramão no bairro Vila Nova de Colares e bateu de frente com motociclista, que morreu no local Crédito: Internauta
Um acidente entre um carro e uma moto terminou com a morte de um motociclista na Serra. O acidente aconteceu no bairro Vila Nova de Colares, na noite deste domingo (20). Segundo informações da polícia, o carro entrou na contramão e bateu de frente com a moto. O motociclista, identificado como Olendino de Andrade Santos, morreu no local. Já o condutor do veículo, José Carlos da Cruz Santos, de 30 anos, que não era habilitado e estava sob efeito de álcool, foi preso.
De acordo com as informações enviadas pela Polícia Militar, o motorista do carro entrou na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro na contramão e colidiu de frente com a moto, que transitava na sua mão de direção correta. Uma ambulância do Samu chegou a atender o motociclista, mas o óbito foi constatado no local. A vítima era o motorista de ônibus Olendino de Andrade Santos
Olendino de Andrade Santos morreu após a moto em que estava ser atingida de frente por um carro que vinha na contramão
Olendino de Andrade Santos morreu após a moto em que estava ser atingida de frente por um carro que vinha na contramão Crédito: Arquivo pessoal
“O homem que conduzia o carro não era habilitado. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional”, diz a nota da polícia.

FIANÇA DE R$ 10 MIL

Polícia Civil informou que o motorista tem 30 anos. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. José Carlos da Cruz Santos passou por audiência de custódia, onde foi concedida liberdade provisória sob o pagamento de fiança, no valor de R$ 10 mil. Por volta das 20h20 desta segunda-feira (21), o motorista pagou a fiança e foi solto. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

"ELE ERA TUDO PRA MIM", DIZ ESPOSA

Angela de Souza, esposa de motorista de ônibus morto em acidente na Serra
Angela de Souza, esposa de motorista de ônibus morto em acidente na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na manhã desta segunda-feira (21), a família de Olendino esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Muito emocionada, a esposa dele, Angela de Souza, desabafou sobre a morte do marido. 
"Não acreditei, achei que fosse um trote que estavam passando para mim. Mas não era, era verdade. Ele era tudo o que eu tinha, ele era tudo pra mim. Esse cara tem que pôr a mão na consciência e ver o que ele fez com meu marido. Meu marido estava saindo do trabalho, me mandou mensagem dizendo que estava com fome, e eu estava aguardando ele. Era muito alegre, tinha muitos amigos."
Angela de Souza - Esposa de homem morto após ser atropelado por motorista na contramão
Ângela ainda falou sobre o homem que causou o acidente, dizendo que o perdoa, mas que espera que ele pague pelo que fez. "Que ele pague o que fez com o meu marido. Que ele coloque a mão na consciência dele, do que ele fez. Eu perdoo ele, do fundo do meu coração. Mas, se ele tem família, que ele coloque a mão na consciência pelo que fez com o meu marido", concluiu.

Atualização

21/06/2021 - 8:53
Motorista pagou fiança e foi solto. O texto foi atualizado.

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