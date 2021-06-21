Corpos são encontrados carbonizados em veículo incendiado na Serra

Os corpos foram encontrados dentro deste Corsa, que oi completamente consumido pelas chamas Crédito: TV Gazeta

Duas pessoas foram encontradas mortas e carbonizadas dentro de um carro, na localidade de Calogi, na zona rural da Serra . O local onde o veículo foi localizado é bem próximo ao limite com Santa Leopoldina

Segundo apuração da TV Gazeta, o caso foi descoberto no último domingo (20), por volta das 10h da manhã, quando moradores da região avistara um automóvel em chamas e acionaram a polícia.

Quando os militares chegaram ao local onde estava o veículo, os dois ocupantes já estavam mortos e completamente queimados, sendo impossível identificar até mesmo o sexo das vítimas devido ao grau de carbonização dos corpos.

O local onde o carro foi encontrado fica na localidade de Calogi, na zona rural da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a ocorrência do caso em questão registrada no Ciodes, o veículo era um Chevrolet Corsa, placas MTB 0968.

INVESTIGAÇÃO

O prazo para sair laudo cadavérico, pela legislação, é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) ou histopatológico, um exame mais minucioso (entre 60-90 dias).

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.