Dono de bar é morto com tiro no rosto no bairro São Domingos, na Serra

Um jovem de 24 anos, identificado como Sérgio Feu, dono de um bar no bairro São Domingos, na Serra, foi morto a tiros, por volta das 18h30 desta quarta-feira (16). Testemunhas afirmaram que dois homens entraram no bar, conversaram com Sérgio por alguns minutos e, então, atiraram no rosto dele. Ele era casado e deixou um filho de apenas um mês de idade. Ninguém foi preso.
Pelo menos oito cápsulas foram encontradas no bar, que estava aberto no momento do crime. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta, que esteve no local, mas disseram ao repórter Caíque Verli que Sérgio não tinha envolvimento com o crime.
A Polícia Militar esteve no local do crime e isolou o bar até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Samu também foi acionado e confirmou a morte do jovem no local.