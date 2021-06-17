Dono de bar é morto com tiro no rosto no bairro São Domingos, na Serra

Sérgio Feu tinha 24 anos e foi morto a tiros no bar do qual era dono, na Serra

Pelo menos oito cápsulas foram encontradas no bar, que estava aberto no momento do crime. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta, que esteve no local, mas disseram ao repórter Caíque Verli que Sérgio não tinha envolvimento com o crime.