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Violência

Dono de bar é morto com tiro no rosto no bairro São Domingos, na Serra

A vítima foi identificada como Sérgio Feu, de 24 anos; testemunhas afirmaram que dois homens entraram no bar, conversaram com o homem e depois atiraram

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 22:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 22:57
Foto de Sergio Feu
Sérgio Feu tinha 24 anos e foi morto a tiros no bar do qual era dono, na Serra Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 24 anos, identificado como Sérgio Feu, dono de um bar no bairro São Domingos, na Serra, foi morto a tiros, por volta das 18h30 desta quarta-feira (16). Testemunhas afirmaram que dois homens entraram no bar, conversaram com Sérgio por alguns minutos e, então, atiraram no rosto dele. Ele era casado e deixou um filho de apenas um mês de idade. Ninguém foi preso.
Pelo menos oito cápsulas foram encontradas no bar, que estava aberto no momento do crime. Familiares da vítima não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta, que esteve no local, mas disseram ao repórter Caíque Verli que Sérgio não tinha envolvimento com o crime.
Policiais militares em frente ao bar onde Sergio foi morto
A Polícia Militar esteve no local do crime e isolou a área Crédito: Caíque Verli
Polícia Militar esteve no local do crime e isolou o bar até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Samu também foi acionado e confirmou a morte do jovem no local.

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