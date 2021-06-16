Suspeito de realizar compras com cartões clonados é identificado no ES

A Polícia Civil apreendeu máquinas de cartões de crédito e vários produtos como drones, celulares, computadores, tênis, entre outros adquiridos com cartões clonados, na casa de um homem de 19 anos, no bairro Campo Grande, em Cariacica, nesta terça-feira (15). Contra o suspeito havia dois mandados de busca e apreensão domiciliar e ele responderá, inicialmente, em liberdade pelo crime de furto qualificado mediante fraude.
A ação foi coordenada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta, junto com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. Na casa do suspeito, os agentes apreenderam quatro máquinas de cartão de crédito, dois drones, computadores, tênis, bolas, perfumes e outros objetos adquiridos ilicitamente pelo investigado, com cartões de créditos de terceiros.
Segundo o titular da Deic de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral, desde o início da pandemia do novo coronavírus foi observado um aumento no número de crimes cometidos pela internet. O delegado destacou que já foram realizadas diversas operações para combater estes crimes em vários municípios, como Rio Novo do Sul, Guarapari, Piúma e Marataízes.
Produtos apreendidos em operações da polícia em municípios do ES
"Foram identificados e indiciados diversos autores desses crimes, bem como apreendidos diversos bens como, uma Mercedes-Benz, 04 motocicletas, diversos eletrodomésticos, como geladeiras, aparelhos de ar condicionado, fogões, celulares, televisores, computadores e objetos adquiridos com cartões de créditos clonados. Além de realizar o bloqueio de aproximadamente R$ 200 mil na conta de um dos investigados”, disse.