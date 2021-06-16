Suspeito de realizar compras com cartões clonados é identificado no ES

"Foram identificados e indiciados diversos autores desses crimes, bem como apreendidos diversos bens como, uma Mercedes-Benz, 04 motocicletas, diversos eletrodomésticos, como geladeiras, aparelhos de ar condicionado, fogões, celulares, televisores, computadores e objetos adquiridos com cartões de créditos clonados. Além de realizar o bloqueio de aproximadamente R$ 200 mil na conta de um dos investigados”, disse.