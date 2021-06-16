Taxista pula de carro em movimento para fugir de assalto no ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo informações da Polícia Militar , a vítima contou que foi acionada por um homem na Barra de Itapemirim, dizendo que iria para Cachoeiro, mas, logo no início da corrida, foi anunciado o assalto.

O taxista disse à polícia ainda que, quando estavam chegando próximo à Safra, em Itapemirim, ele foi obrigado a parar e sair do veículo. Neste momento, a vítima foi amarrada e colocada no porta-malas. O assaltante assumiu a direção do veículo.

Chegando em Cachoeiro, na altura do bairro União, ao passar em um quebra-molas, o taxista teria conseguido abrir o porta-malas e se jogar para fora. Para procurar ajuda, ele fugiu para uma mata e seguiu em direção às margens de um rio, onde encontrou um casal pescando e pediu socorro.

CARRO ENCONTRADO

O casal ajudou a acionar a polícia e buscas foram feitas, mas o suspeito nem o veículo foram localizados. Já à noite, durante patrulhamento pelo bairro Zumbi, a Polícia Militar encontrou o carro estacionado, destrancado, porém todo revirado.