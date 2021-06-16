Taxista pula de carro em movimento para fugir de assalto no ES

Um taxista pulou de um carro em movimento em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de sofrer um assalto durante uma corrida, nesta terça-feira (15). Ele estava preso no porta-malas do veículo quando conseguiu fugir e pedir socorro.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou que foi acionada por um homem na Barra de Itapemirim, dizendo que iria para Cachoeiro, mas, logo no início da corrida, foi anunciado o assalto.
O taxista disse à polícia ainda que, quando estavam chegando próximo à Safra, em Itapemirim, ele foi obrigado a parar e sair do veículo. Neste momento, a vítima foi amarrada e colocada no porta-malas. O assaltante assumiu a direção do veículo.
Chegando em Cachoeiro, na altura do bairro União, ao passar em um quebra-molas, o taxista teria conseguido abrir o porta-malas e se jogar para fora. Para procurar ajuda, ele fugiu para uma mata e seguiu em direção às margens de um rio, onde encontrou um casal pescando e pediu socorro.
CARRO ENCONTRADO
O casal ajudou a acionar a polícia e buscas foram feitas, mas o suspeito nem o veículo foram localizados. Já à noite, durante patrulhamento pelo bairro Zumbi, a Polícia Militar encontrou o carro estacionado, destrancado, porém todo revirado.
A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, até a manhã desta quarta-feira (16), ninguém havia sido detido.