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Porta-malas

Taxista pula de carro em movimento para fugir de assalto no ES

A corrida começou na Barra do Itapemirim, em Marataízes, mas o assalto foi anunciado em Itapemirim. O taxista só conseguiu fugir em Cachoeiro
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

16 jun 2021 às 12:20

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 12:20

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um taxista pulou de um carro em movimento em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de sofrer um assalto durante uma corrida, nesta terça-feira (15). Ele estava preso no porta-malas do veículo quando conseguiu fugir e pedir socorro.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou que foi acionada por um homem na Barra de Itapemirim, dizendo que iria para Cachoeiro, mas, logo no início da corrida, foi anunciado o assalto.
O taxista disse à polícia ainda que, quando estavam chegando próximo à Safra, em Itapemirim, ele foi obrigado a parar e sair do veículo. Neste momento, a vítima foi amarrada e colocada no porta-malas. O assaltante assumiu a direção do veículo.
Chegando em Cachoeiro, na altura do bairro União, ao passar em um quebra-molas, o taxista teria conseguido abrir o porta-malas e se jogar para fora. Para procurar ajuda, ele fugiu para uma mata e seguiu em direção às margens de um rio, onde encontrou um casal pescando e pediu socorro.

CARRO ENCONTRADO

O casal ajudou a acionar a polícia e buscas foram feitas, mas o suspeito nem o veículo foram localizados. Já à noite, durante patrulhamento pelo bairro Zumbi, a Polícia Militar encontrou o carro estacionado, destrancado, porém todo revirado.
A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, até a manhã desta quarta-feira (16), ninguém havia sido detido.

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