Menina era mantida em quarto com tranca por fora Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Sul do ES registra dois casos de cárcere privado em uma semana

“A menina é autista e possui deficiência intelectual. A comida era servida na beira da porta e depois o quarto era trancado. A mãe contou que não entendia aquilo como maus-tratos. Disse que não tinha controle sobre a menina e que a adolescente era mantida presa há pelo menos dois anos”, contou a conselheira.

Já em Cachoeiro, no bairro Independência, uma mulher de 57 anos estava trancada e sem alimentação por 24 horas . O suspeito é o marido da vítima e o caso foi descoberto no domingo (13), depois que um filho da mulher foi visitá-la e encontrou a mãe trancada. Ele acionou a Polícia Militar, que encontrou a vítima trancada na residência.

A mulher foi resgatada e contou aos policiais que o marido havia saído de casa no dia anterior e a deixou trancada e sem alimentos na residência. Disse também que o homem a ameaçava de morte constantemente. Na casa do suspeito, um idoso de 77 anos, a polícia ainda apreendeu 75 armas. Ainda segundo a vítima, o marido é ex-militar do Exército e colecionador de armas de fogo.

MARÇO: CÁRCERE PRIVADO EM BORDEL DE ALEGRE

A equipe de fiscalização da quarentena de combate à Covid-19 foi acionada após receber denúncias de que no bar funcionava uma casa de prostituição e que no local havia uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado. A jovem de 19 anos, segundo a denúncia, também estava sendo ameaçada e agredida pelo dono do estabelecimento, que impedia que ela fosse embora do local e ainda a acusava de ter praticado um furto de dinheiro no bordel.

DENUNCIAS NO SUL DO ESTADO

Já em janeiro deste ano, a vítima foi uma mulher de 22 anos que conseguiu pedir a ajuda da Polícia Militar para denunciar o marido, em Guaçuí . A vítima contou que era mantida presa em casa há cerca de quatro dias com os filhos. Ela esperou ele deixar o imóvel para pedir socorro. Relatou ainda que sofreu agressões do marido e que durante os dias que ficou trancada, sem receber alimentação suficiente para ela e os filhos.

DELEGADA EXPLICA O QUE É CÁRCERE PRIVADO

A titular da Delegacia da Mulher em Cachoeiro de Itapemirim, Edilma de Oliveira, explica o que configura o crime de cárcere privado. "Quando alguém é mantido dentro de um quarto, de uma casa, de um local fechado, sendo impedido de sair, caracteriza o cárcere privado. O simples fato de privar a pessoa de sair, mesmo sem a intenção de cometer ou sem saber da existência deste crime, em condições mínimas de higiene e de alimentação, já configura o cárcere privado", explicou.

Delegada da Deam em Cachoeiro de Itapemirim, Edilma de Oliveira Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

O crime também pode ter agravantes, segundo a delegada, conforme o grau de parentesco e a idade da vítima que podem aumentar a pena ao acusado.