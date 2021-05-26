Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A polícia recebeu uma denúncia do Conselho Tutelar do município, depois que a madrasta, após um descuido do companheiro, conseguiu entrar em contato com uma professora da enteada. Ela pediu socorro e contou à professora que estava sendo proibida de sair de casa. O homem foi preso em flagrante, no bairro Vila Brito.

O delegado de plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, Adhemar Fully e a equipe, realizaram diligências e conseguiram elementos para realizar uma prisão em flagrante. A prisão ocorreu por uma equipe da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro, com apoio da unidade de Cachoeiro.

Your browser does not support the audio element. Professora salva aluna e madrasta de cárcere privado em Jerônimo Monteiro

“Após receber a denúncia, a equipe começou as investigações e teve êxito em deter o suspeito. Durante os depoimentos, a senhora confirmou ser proibida de sair de casa sem o companheiro e informou ainda que ele agredia a enteada dela com frequência e, inclusive, a proibia de levar a menor ao hospital”, ressaltou o delegado de Jerônimo Monteiro, Marcelo Meurer.