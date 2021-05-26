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Sul do ES

Professora salva aluna e madrasta de cárcere privado em Jerônimo Monteiro

Mulher de 32 anos contou que era proibida de sair de casa sem o companheiro, que agredia a filha de 12 anos com frequência. Ela conseguiu pedir ajudar à professora da menina; homem foi preso

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:43

Publicado em 

26 mai 2021 às 15:43
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 54 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (25) suspeito de manter a filha, de 12 anos, e a companheira, de 32 anos, em cárcere privado em Jerônimo MonteiroSul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele também é suspeito de agressões físicas e psicológicas contra a filha.
A polícia recebeu uma denúncia do Conselho Tutelar do município, depois que a madrasta, após um descuido do companheiro, conseguiu entrar em contato com uma professora da enteada. Ela pediu socorro e contou à professora que estava sendo proibida de sair de casa. O homem foi preso em flagrante, no bairro Vila Brito.
O delegado de plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, Adhemar Fully e a equipe, realizaram diligências e conseguiram elementos para realizar uma prisão em flagrante. A prisão ocorreu por uma equipe da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro, com apoio da unidade de Cachoeiro.
Professora salva aluna e madrasta de cárcere privado em Jerônimo Monteiro
“Após receber a denúncia, a equipe começou as investigações e teve êxito em deter o suspeito. Durante os depoimentos, a senhora confirmou ser proibida de sair de casa sem o companheiro e informou ainda que ele agredia a enteada dela com frequência e, inclusive, a proibia de levar a menor ao hospital”, ressaltou o delegado de Jerônimo Monteiro, Marcelo Meurer.
O suspeito negou as acusações, mas foi autuado em flagrante por cárcere privado, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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