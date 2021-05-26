Padrasto suspeito de agredir enteado autista se entrega à polícia no ES

Menino de 13 anos foi levado ao hospital com diversas lesões pelo corpo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo informações da Polícia Civil , as investigações que começaram na segunda (24) demonstraram que o padrasto, de 42 anos, era o autor das agressões e foi pedido o mandado de prisão preventiva contra ele.

Com estas informações, o delegado Sandro de Oliveira Zanon, em negociação com a defesa do investigado, conseguiu que ele se apresentasse na Delegacia de Bom Jesus do Norte, onde foi cumprido o mandado de prisão.

O acusado é investigado pela prática do crime de tortura e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, onde ficará à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a pena privativa de liberdade prevista para o crime varia de dois anos e quatro meses a 10 anos e oito meses de reclusão, tratando-se de crime equiparado a hediondo.

O CASO

Um menino de 13 anos foi internado nesta segunda-feira (24) após ser encontrado pelo Conselho Tutelar com ferimentos por todo o corpo em São José do Calçado. O adolescente, segundo a polícia, é autista e hiperativo.

Acompanhado da mãe, de uma conselheira tutelar e da Polícia Militar, o menino de 13 anos foi hospitalizado no município de São José do Calçado. A médica que examinou a vítima encontrou lesões na cabeça, no pescoço, nas costas e nos braços do menino, além de ferimentos no órgão genital. A equipe médica também identificou um quadro de anemia no garoto.

A mãe do menino confessou à polícia que sabia das agressões, mas era coagida pelo companheiro a não denunciar o crime. “Investigaremos se ela foi realmente coagida ou se ela se omitiu quanto à proteção do filho”, disse o delegado.