Você sabe onde denunciar violência contra criança no ES? Veja a lista

Denúncias anônimas ajudam crianças e adolescentes vítimas Crédito: Reprodução

Uma alternativa para que abusos sexuais e agressões contra crianças e adolescentes cheguem até o conhecimento da polícia, assistência social e assistência de saúde, é a denúncia. Esses crimes absurdos acontecem em lares de meninos e meninas, principal empecilho para que as autoridades possam ajudar essas vítimas.

Ferramentas como o Disque-Denúncia 181, que atende 24 horas em todo o Espírito Santo , se tornam um reforço nessa batalha em proteger os pequenos capixabas de violências. Junto ao site www.disquedenuncia181.es.gov.br , a plataforma do 181 reuniu 679 denúncias de abusos sexuais contra crianças e adolescente somente em 2020. Esse ano, o número já está em 292 registros.

"O Disque-denúncias é uma ferramenta que a população capixaba conhece e confia. Por meio dele chegam denúncias de delitos de todos os tipos, como tráfico de drogas, esconderijo de criminosos e também abusos contra crianças e adolescentes.", explicou o delegado Paulo Expedito Amaral, gerente do Disque-denúncia 181.

Neste último caso, o crime raramente tem testemunhas, é praticado em ambiente domésticos e a vítima coabita com o autor. "Ele tem consciência do caráter ilícito da conduta e tenta esconder. Por isso precisamos estar atentos aos sinais emocionais das crianças. A qualquer sinal de aparente abuso, é necessário denunciar tanto para evitar que a situação se perpetue ou se consuma", contou Expedito.

ANONIMATO

O denunciante não precisa dar nome ou qualquer identificação via telefone. Porém, quanto mais detalhes tiver, mais ajudará a polícia. "As situações que lidamos são as mais diversas. Já recebemos uma denúncia de vizinho de uma casa onde estava um homem e a filha apenas, e ele via preservativos em cima da cama. Repassamos a situação para os conselheiros tutelares que foram ao local e descobriram que as três filhas eram violentadas pelo pai", exemplifica o delegado.

Atrás da linha que atende ou que lê o email com a denúncia, há recursos como Polícias Civil Militar , conselhos tutelares e até assistência para averiguar as denúncias e cessar a ilegalidade. "A criança deve ter proteção integral, por isso há uma mobilidade de uma rede de contatos para dar o melhor tratamento possível", pontuou Paulo Expedito.

governo federal possui o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100 que também recebe denúncias de todo o país e que são repassadas depois para a Secretaria de Segurança de cada estado.

VEJA ONDE DENUNCIAR NA GRANDE VITÓRIA

Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra. A responsabilidade de proteger crianças e adolescente é de todos, incluindo pais, sociedade e o Estado. Quando na esfera municipal, cada cidade se organiza para cuidar da infância dos seus moradores. Se você também quer colaborar, veja quais os contatos e endereços disponíveis nas cidades de Vitória

VILA VELHA

Ouvidoria Municipal: 162



162 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro. Telefones: 3388-4054/3139-9159/3239-4965



3388-4054/3139-9159/3239-4965 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Alvorada. Telefones: 3229-0981/3239-3833/3391-6945



3229-0981/3239-3833/3391-6945 Unidades de Saúde dos bairros



Conselhos Tutelares Vila Velha

Conselho Tutelar de Vila Velha. Telefone Plantão: 99892-2714



99892-2714 Conselho Tutelar –Região 1 – 3388-4271



– 3388-4271 Conselho Tutelar –Região 3 – 3226-6710



– 3226-6710 Conselho Tutelar –Região 4 - 3326-5523



- 3326-5523 Conselho Tutelar –Região 5- 3244 4815



VIANA

Centro de Referência de Assistência Social de Viana (CREAS): 3344-1588 / (27) 99786-4719



3344-1588 / (27) 99786-4719 Conselho Tutelar de Viana: (27) 99818-4446 / 3336-2254.



CARIACICA

Conselho Tutelar – Região I - 3346-6327/98818-4538



- 3346-6327/98818-4538 Conselho Tutelar – Região II - 3284-4929/8819-2886



- 3284-4929/8819-2886 Conselho Tutelar – Região III - 3346-6314/8818-4330



- 3346-6314/8818-4330 Conselho Tutelar – Região IV - 3388-1377/ 8818-5302



SERRA

Conselho Tutelar Regional I - Rua Vicente de Carvalho, 74, Parque Residencial Laranjeiras - (27) 3328-7128 - (27) 99626-1311



- (27) 3328-7128 - (27) 99626-1311 Conselho Tutelar Regional II - Rua CD, nº 10 – Qd. 25, Manoel Plaza - (27) 3328-1899 - (27) 99869-2891



- (27) 3328-1899 - (27) 99869-2891 Conselho Tutelar Regional III - Rua Belém, nº 178, Qd. 30, Jacaraípe - (27) 3252-7022 - (27) 99881-9287



- (27) 3252-7022 - (27) 99881-9287 Conselho Tutelar Regional VI - Rua Floriano Peixoto nº 105, São Judas Tadeu - (27) 3291-4854 - (27) 99878-8826



- (27) 3291-4854 - (27) 99878-8826 Plantão do Conselho Tutelar aos finais de semana e feriados - (27) 99849-6245

VITÓRIA

Conselhos Tutelares

Região Centro: 98818-4435 e 98875-1705;



98818-4435 e 98875-1705; Região Continental: 99941-8202 e 99766-6236;



99941-8202 e 99766-6236; Região Maruípe: 98818-4511 e 98818-4524;



98818-4511 e 98818-4524; telefones de plantão, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.



POLÍCIA CIVIL

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)