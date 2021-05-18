Violência contra a criança no ES: um terço das vítimas tem até 6 anos

Marlucia Butkovsky, homenageia o neto Kauã, 6 anos, morto com o irmão, Joaquim, 3, em um incêndio em Linhares Crédito: Fernando Madeira

De janeiro a maio deste ano, até a última sexta-feira (14), foram registradas 574 denúncias de violência contra a criança ou adolescente no Espírito Santo , que ocasionaram 2.166 violações. Deste total, pouco mais de um terço envolveram crianças ainda na primeira infância, com até 6 anos.

E do total de denúncias, 91% delas envolveram situações que comprometeram a integridade dos pequenos, ou seja, situações como a violação sexual, presente em 1.735 ocasiões.

No Espírito Santo , 13 cidades aparecem nos registros de denúncias que foram feitas ao disque 100, em aplicativos de mensagem ou pelo e-mail do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Confira:

PERFIL DAS VÍTIMAS NO ES

Segundo os dados do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 48,96% das vítimas são do sexo feminino, 35,29% são do sexo masculino e 15,74% não tiveram o gênero identificado na pesquisa. A maioria se declarou como parda (36,2%).

As violações, em sua grande maioria, ocorreram na casa onde a vítima e o suspeito vivem (58%). E a maior parte das violações já vem sendo praticadas há mais de um ano (28%), e são praticadas diariamente (64%).

Um total de cinco tipo de violações foram identificadas pelo levantamento: integridade, liberdade, direitos sociais, segurança, vida, e direitos civis e políticos. Mas a maioria das denúncias trata das violações de integridade, como casos de estupros e agressões.

Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves, no Memorial Araceli Crédito: Fernando Madeira

VISITA DA MINISTRA

Ao lado do prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, a ministra destacou que o ato tinha o objetivo de convocar a população, a sociedade a lutar pela proteção das crianças e adolescentes. "O Brasil tem números que assustam, mas só vamos vencer esta realidade com a união de forças dos poderes e da sociedade", destacou.

Damares destacou que o local do evento - o viaduto - e o dia 18 de maio fazem uma homenagem à Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de 8 anos, que foi sequestrada em 1973, em Vitória. Ela foi drogada, espancada, estuprada, morta e seus restos mortais foram abandonados em um terreno baldio.

"Esse viaduto para nós é muito significativo. O Brasil inteiro hoje está falando de Araceli. Mas nós estamos aqui chamando a atenção não só por Araceli, mas por todas as crianças que foram vitimadas, assassinadas e violentadas", disse a ministra.

homenagem as crianças vítimas de violência Crédito: Fernando Madeira

FAMILIARES DE OUTRAS VÍTIMAS