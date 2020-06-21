Ademir foi preso pelo estupro e assassinato da menina Thayná, na época com 11 anos Crédito: Bernardo Coutinho

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar a menina Thayná é morto em presídio de Vila Velha

O acusado de matar a menina Thayná Andressa Jesus do Prado , em 2017, Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, foi assassinado na noite deste sábado (20) dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha 5 (PEVV 5). Um companheiro de cela dele, de 28 anos, foi encaminhado a uma unidade de delegacia da Polícia Civil e assumiu a autoria do crime. Ele foi autuado por homicídio qualificado. A Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo (Sejus) informou que vai abrir uma sindicância para apurar o caso.

De acordo com a Polícia Civil, Ademir foi morto por um companheiro de cela. Em depoimento à Polícia, o detento contou que teria sido assediado pela vítima, que queria manter relações sexuais com ele. Por não aceitar, ele teria sofrido ameaças de Ademir e reagiu, o enforcando até a morte com um golpe conhecido como mata-leão.

MORTE DE THAYNÁ

Dias depois, a mãe conseguiu o vídeo que mostrava Thayná entrando em um Gol prata, o que levou a investigação da polícia para a linha de sequestro. Sete dias depois, o carro foi encontrado em uma oficina de Guarapari. O veículo, segundo a polícia, era utilizado por Ademir Lúcio Araújo Ferreira, que passou a ser apontado como principal suspeito do crime.

Uma megaoperação da polícia, realizada em Viana, encontrou a ossada de uma criança do sexo feminino, próximo a uma lagoa, semanas depois do sequestro de Thayná. O padrasto da menina reconheceu a roupa da enteada. O local, segundo a polícia, seria utilizado por Ademir para cometer outros crimes.

Após quase um mês de investigações, Ademir foi preso no Rio Grande do Sul. No dia da prisão, a mãe da menina disse que estava aliviada, mas aguardava a condenação do suspeito. O caso, contudo, não havia sido julgado pela Justiça até o momento.