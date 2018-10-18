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Um ano sem Thayná

Caso Thayná: um ano após crime, amigos e familiares fazem protesto

A manifestação aconteceu na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 21:48

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 21:48

Amigos e familiares da menina Thayná protestam em Cariacica Crédito: Bianca Vaillant
Ao completar um ano do crime envolvendo a menina Thayná Andressa de Jesus Prado, de 12 anos, amigos e familiares realizaram um protesto na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (17). A menina foi estuprada e morta pelo acusado Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos, no bairro Universal, em Viana.
Com cartazes e balões, eles pediram respeito às crianças e justiça pelos crimes que as envolvam. Rainy Butkovsky, pai do menino Kauã  que foi estuprado e morto pelo padrasto, o pastor Georgeval Alves  e Lorenzo Pazolini, que atuou como titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) também participaram da manifestação ao lado de Clemilda Aparecida de Jesus, mãe de Thayná.
Pessoas que passavam pela região prestaram solidariedade à mãe de Thayná. Apesar da manifestação, o trânsito não foi interditado e seguiu normalmente na região.
Pessoas que passavam pelo local prestaram solidariedade à Clemilda Crédito: Bianca Vaillant
> "Ele tirou tudo dela", desabafa a mãe diante do assassino de Thayná
 

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