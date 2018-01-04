Acusado de sequestrar e matar Thayná é agredido no presídio

Ademir é acusado de estuprar e matar a menina Thayná Crédito: Bernardo Coutinho

O homem acusado de sequestrar e assassinar a menina Thayná Andressa de Jesus, 12 anos, foi agredido por outros presos dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha V, no Complexo do Xuri, na última terça-feira. Ademir Lúcio Ferreira, 55, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde realizou exames que comprovaram as agressões.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou uma suposta agressão a Ademir. O órgão informou que já adotou todas as medidas cabíveis e comunicou o fato aos órgãos competentes. A suposta agressão também será investigada pela Corregedoria da Sejus.