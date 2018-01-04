Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Xuri

Acusado de sequestrar e matar Thayná é agredido no presídio

A suposta agressão também será investigada pela Corregedoria da Sejus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 01:54

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 01:54

Ademir é acusado de estuprar e matar a menina Thayná Crédito: Bernardo Coutinho
O homem acusado de sequestrar e assassinar a menina Thayná Andressa de Jesus, 12 anos, foi agredido por outros presos dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha V, no Complexo do Xuri, na última terça-feira. Ademir Lúcio Ferreira, 55, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde realizou exames que comprovaram as agressões.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou uma suposta agressão a Ademir. O órgão informou que já adotou todas as medidas cabíveis e comunicou o fato aos órgãos competentes. A suposta agressão também será investigada pela Corregedoria da Sejus.
> Leia mais reportagens sobre o Caso Thayná 
A morte da menina Thayná foi um dos casos mais marcantes do ano passado. A vítima saiu de casa para procurar caixas de papelão, em Universal, Viana, no dia 17 de outubro. No caminho, Ademir Lúcio a convenceu a entrar no Gol que dirigia. Para a polícia, ele a levou às margens de um brejo, onde estuprou e matou. Os restos mortais de Thayná foram achados no local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados