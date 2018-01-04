Acusado de sequestrar e matar Thayná é agredido no presídio

O homem acusado de sequestrar e assassinar a menina Thayná Andressa de Jesus, 12 anos, foi agredido por outros presos dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha V, no Complexo do Xuri, na última terça-feira. Ademir Lúcio Ferreira, 55, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), onde realizou exames que comprovaram as agressões.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou uma suposta agressão a Ademir. O órgão informou que já adotou todas as medidas cabíveis e comunicou o fato aos órgãos competentes. A suposta agressão também será investigada pela Corregedoria da Sejus.
A morte da menina Thayná foi um dos casos mais marcantes do ano passado. A vítima saiu de casa para procurar caixas de papelão, em Universal, Viana, no dia 17 de outubro. No caminho, Ademir Lúcio a convenceu a entrar no Gol que dirigia. Para a polícia, ele a levou às margens de um brejo, onde estuprou e matou. Os restos mortais de Thayná foram achados no local.