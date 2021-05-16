Homem suspeito de estuprar e agredir a enteada de 6 anos é preso em Ecoporanga

O homem apontado por ter estuprado a enteada de 6 anos estava escondido em um matagal, em Ecoporanga Crédito: Redes Sociais

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a prisão ocorreu após denúncias. Os militares encontraram o suspeito em um colchão escondido no meio de um mato. Ele foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco , onde será ouvido e encaminhado ao sistema prisional.

O CASO

Uma criança de apenas seis anos, acompanhada pela mãe, deu entrada em um hospital em Ecoporanga, município ao Norte do Estado, por volta das 2h40 da manhã da última sexta-feira (14), com lesões pelo corpo e crises convulsivas.

Após ser preso, o padrasto foi levado pela Polícia Militar para a delegacia da cidade Crédito: Redes Sociais

Devido ao grave estado de saúde, a menina foi encaminhada para Barra de São Francisco, onde foi submetida a exames mais detalhados. No hospital, o médico suspeitou que ela tivesse sido vítima de abuso sexual. Os nomes não foram divulgados para preservar a vítima. Segundo a polícia, a criança corre risco de morte.

De acordo com a autoridade de plantão no Departamento de Polícia de Ecoporanga, o autor do crime de estupro de vulnerável é o padrasto da menina.

A mãe foi presa temporariamente, considerando que não noticiou o fato para a polícia. Segundo a polícia, o suspeito tinha passagem por violência doméstica contra os próprios pais e por envolvimento com drogas. "Durante as buscas onde a família morava, encontramos duas outras crianças na casa, ambas abandonadas. A menor estava bem lesionada, então encaminhamos para o Serviço Médico Legal", acrescentou.