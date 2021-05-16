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Após denúncia

Guarda de Vitória retira barricadas para impedir passagem de veículos em Andorinhas

A Guarda foi ao local, na tarde deste sábado (16), depois de ser acionada pelo 190 do Ciodes, que recebeu uma ligação de dentro do bairro alertando sobre o problema

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 09:25

Publicado em 

16 mai 2021 às 09:25
rês viaturas da Guarda Municipal removeram barricadas colocadas em vias públicas no bairro Andorinhas
rês viaturas da Guarda Municipal removeram barricadas colocadas em vias públicas, no bairro Andorinhas Crédito: Divulgação/Semsu
A Guarda Municipal de Vitória retirou barricadas montadas por criminosos com entulho de construção de três pontos do bairro Andorinhas. O artifício é usado para dificultar a circulação de carros e viaturas pela região.
A Guarda foi ao local, na tarde deste sábado (15), depois de ser acionada pelo 190 do Ciodes, que recebeu uma ligação de dentro do bairro alertando sobre o problema. As barricadas foram encontradas próxima à unidade do projeto Caminhando Juntos (Cajun), outra próxima do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a terceira perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva.

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“Chegou um acionamento por intermédio do Ciodes, pelo 190, no interior do bairro Andorinhas. Nós deslocamos três viaturas para fazer patrulhamento preventivo e verificamos que havia de fato as barricadas, que são obstáculos posicionados nas vias públicas, feitos com restos de entulho, para prejudicar a locomoção de pessoas e veículos”, destacou o gerente de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal, Ramile Pereira.
Após a retirada dos materiais, foi realizado patrulhamento preventivo na região e não foram registradas outras ocorrências. Esta é a terceira vez no mês em que a Guarda atua retirando barricadas das vias de Andorinhas. As outras foram nos últimos dias 3 e 5, também em um ponto próximo ao Cajun.
Com informações da Prefeitura de Vitória

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