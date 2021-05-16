Guarda de Vitória retira barricadas para impedir passagem de veículos em Andorinhas

rês viaturas da Guarda Municipal removeram barricadas colocadas em vias públicas, no bairro Andorinhas Crédito: Divulgação/Semsu

A Guarda Municipal de Vitória retirou barricadas montadas por criminosos com entulho de construção de três pontos do bairro Andorinhas. O artifício é usado para dificultar a circulação de carros e viaturas pela região.

A Guarda foi ao local, na tarde deste sábado (15), depois de ser acionada pelo 190 do Ciodes, que recebeu uma ligação de dentro do bairro alertando sobre o problema. As barricadas foram encontradas próxima à unidade do projeto Caminhando Juntos (Cajun), outra próxima do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a terceira perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva.

“Chegou um acionamento por intermédio do Ciodes, pelo 190, no interior do bairro Andorinhas. Nós deslocamos três viaturas para fazer patrulhamento preventivo e verificamos que havia de fato as barricadas, que são obstáculos posicionados nas vias públicas, feitos com restos de entulho, para prejudicar a locomoção de pessoas e veículos”, destacou o gerente de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal, Ramile Pereira.

Após a retirada dos materiais, foi realizado patrulhamento preventivo na região e não foram registradas outras ocorrências. Esta é a terceira vez no mês em que a Guarda atua retirando barricadas das vias de Andorinhas. As outras foram nos últimos dias 3 e 5, também em um ponto próximo ao Cajun.