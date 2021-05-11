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Região de conflitos

PM é acionada após relatos de tiros no bairro Andorinhas, em Vitória

Policiais militares foram ao bairro na manhã desta terça-feira (11) após serem acionados por moradores que ouviram barulhos de tiros, mas nada foi constatado. PM afirma que o policiamento continua no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 12:28

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 12:28

Região dos bairros Andorinhas e Santa Martha, em Vitória, é palco de tiroteios
Região dos bairros Andorinhas e Santa Martha, em Vitória, é palco de tiroteios Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã desta terça-feira (11). A região tem sido alvo de operações e moradores relatam, com frequência, a ocorrência de tiroteios – que são ouvidos até em bairros próximos, como Jardim da Penha.
Segundo a PM, militares foram ao bairro Andorinhas na manhã desta terça-feira (11) após serem acionados por moradores que ouviram barulhos de tiros, mas nada foi constatado no local.
Na última sexta-feira (7), um homem foi preso e um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil no bairro Santa Martha, em Vitória. Na ocasião, a polícia informou que os suspeitos estavam em uma casa, a qual afirmaram ser utilizada como base para realizar ataques a traficantes de Andorinhas, bairro vizinho.
A Guarda Municipal de Vitória informou que não foi acionada para a região nesta-terça-feira.
Também demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que não houve ocorrência proveniente do bairro Andorinhas entregue na Delegacia Regional de Vitória. "O serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A Polícia Civil ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados", disse, em nota.
A nota da Polícia Civil destaca ainda que "a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".
Viatura da Polícia Militar no bairro Andorinhas, em Vitória
Viatura da PM no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nesta terça-feira, a Polícia Militar ressaltou que o policiamento continua reforçado na região, inclusive com apoio da Força Tática, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc). A PM informou ainda que, na tarde desta segunda-feira (10), apreendeu drogas e radiocomunicador no bairro Santa Martha. Ninguém foi detido.
Equipes da Força Tática do 1° Batalhão com o apoio de outras viaturas da Unidade, realizavam o patrulhamento próximo ao Parque Barreiros, quando receberam a informação de que indivíduos armados estariam escondidos no interior do parque. Diante das informações, as equipes, prontamente, realizaram um cerco com o intuito de localizar e abordar os suspeitos.
Segundo a PM, ao perceber a aproximação dos policiais militares, os suspeitos – que estavam armados – fugiram por dentro do parque, dispensando pelo caminho uma sacola com 73 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e dez bolas de haxixe.
Durante a fuga, os militares relataram que os indivíduos entraram em uma residência, que faz fundo para o parque. Eles foram acompanhados a pé, sendo possível visualizar o momento em que um dos suspeitos dispensou na entrada da porta da sala uma sacola com um carregador de pistola calibre. 40, sete munições calibre 38, 13 pedras de crack, um radiocomunicador e uma fone de rádio comunicador. As equipes entraram na residência, na tentativa de abordar os indivíduos, porém eles fugiram pulando os muros de casas vizinhas e não foram encontrados.
Foi realizado o patrulhamento no bairro e adjacências, mas ninguém foi encontrado. Todo o material foi entregue na Delegacia Regional do município.

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Diante das informações, as equipes, prontamente, realizaram uma cerco com o intuito de localizar e abordar os suspeitos.
Ao perceber a aproximação dos policiais militares, os indivíduos, que estavam armados, fugiram por dentro do parque, dispensando pelo caminho uma sacola com 73 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e dez bolas de haxixe.
Durante a fuga, os indivíduos entraram em uma residência, que faz fundo para o parque. Eles foram acompanhados a pé, sendo possível visualizar o momento em que um dos suspeitos dispensou na entrada da porta da sala uma sacola com um carregador de pistola calibre. 40, sete munições calibre 38, 13 pedras de crack, um rádio comunicador e uma fone de rádio comunicador.
As equipes entraram na residência, na tentativa de abordar os indivíduo, porém ele fugiram pulando os muros de casas vizinhas e não foram encontrados.
Foi realizado o patrulhamento no bairro e adjacências, mas ninguém foi encontrado.
Todo o material foi entregue na Delegacia Regional do município.

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