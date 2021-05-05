Papo de Colunista: a violência e a pandemia na periferia da Grande Vitória

No Papo da Colunista desta semana, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas, Leonel Ximenes e Rafael Braz receberam Gabriel Nadipeh, presidente da Central Única das Favelas (Cufa) no Espírito Santo, para uma conversa sobre a onda de violência nas comunidades de periferia na Grande Vitória e também sobre os efeitos da pandemia nesses bairros. O bate-papo está disponível no podcast acima. Aperte o play e confira!
Após eventos em Andorinhas em abril, moradores de Jardim da Penha e outros bairros próximos ficaram impactados com os barulhos de tiro à noite. Também recentemente, houve mais de um caso de confronto entre polícia e criminosos armados na Avenida Leitão da Silva. Há um crescimento na violência ou ela apenas está ampliando suas fronteiras?
Presidente da Cufa-ES desde 2019, Gabriel é bacharel em Direito, músico e cineasta conhecido por desenvolver projetos culturais na periferia. O papo com os colunistas vai abordar também questões sanitárias das favelas e das comunidades carentes, além da importância de trabalhos de inclusão social para afastar o jovem da violência. A live do bate-papo pode ser conferida no vídeo abaixo.