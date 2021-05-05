Papo de Colunista: a violência e a pandemia na periferia da Grande Vitória

Presidente da Cufa-ES desde 2019, Gabriel é bacharel em Direito, músico e cineasta conhecido por desenvolver projetos culturais na periferia. O papo com os colunistas vai abordar também questões sanitárias das favelas e das comunidades carentes, além da importância de trabalhos de inclusão social para afastar o jovem da violência. A live do bate-papo pode ser conferida no vídeo abaixo.