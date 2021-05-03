Andorinhas é palco de novo tiroteio e PM é acionada em Vitória

O bairro Andorinhas, em Vitória, tem sido palco frequente de tiroteios ocorridos pela disputa do comando do tráfico de drogas na região Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Os tiros, de isolados a rajadas, puderam ser escutados de bairros vizinhos, como Jardim da Penha e Praia do Canto, como relatos enviados à reportagem de A Gazeta. A PM informou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que indivíduos teriam efetuado disparos de arma de fogo no bairro Andorinhas. Viaturas foram enviadas ao local e os policiais verificaram que os disparos ocorreram dentro de um parque municipal, porém sem feridos. Nenhuma via foi interditada no bairro e o policiamento segue reforçado na região, segundo a nota da corporação.

Um dia após tirarem de circulação o homem tido com líder do tráfico de Andorinhas e de alta periculosidade, representantes da segurança pública do Estado disseram que a expectativa era de que a prisão de Rhaony traria um pouco de paz à população.

Durante a tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar informou que está realizando uma operação de saturação na região do Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé, todos na Capital, para "inibir e reprimir ações ilícitas nesses bairros". Além dos militares do 1º Batalhão, a operação conta com apoio da Força Tática, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) e dois helicópteros do Notaer