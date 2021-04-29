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Chefe do tráfico de Andorinhas comprou sítio no ES em "dinheiro vivo"

Preso na madrugada desta quarta-feira (28) na zona rural de Marechal Floriano, Rhaony Hansen Cordeiro Soares, 29, pagou mais de R$ 200 mil há cerca de dois meses pela propriedade onde se escondia da polícia

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 12:57

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 abr 2021 às 12:57
Polícia
Após ser detido no sítio que comprou na zona rural de Marechal, o suspeito foi transferido e colocado em uma viatura da PC no centro da cidade da região Serrana Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil divulgou na manhã desta quinta-feira (29) detalhes da prisão em flagrante do homem apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro Andorinhas, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (28) em um sítio localizado no distrito de Bom Jesus, no interior de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. O suspeito, segundo fontes da área de segurança pública, é Rhaony Hansen Cordeiro Soares, de 29 anos.

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A operação para prender o traficante foi liderada pelo delegado Gabriel Monteiro, chefe da Delegacia Patrimonial de Vitória, e coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após meses checando a rotina de Rhaony, a polícia descobriu onde ele estava escondido, mas ainda assim coordenava o tráfico de entorpecentes e também os ataques aos rivais do tráfico e até mesmo contra viaturas da Polícia Militar.
"Fizemos três idas anteriores à prisão para reconhecermos a região e mapear a área. Descobrimos por meio da nossa inteligência que ele comprou este sítio em dinheiro vivo por cerca de R$ 200 mil reais e usava o local para se esconder, ainda assim mantinha o controle na região de Andorinhas. Então na madrugada de ontem, encaramos 30 quilômetros de estrada de chão e chegamos até este sítio, que fica em um local de difícil acesso para prendê-lo", destacou Monteiro.
Veja vídeo que mostra momento da prisão do suspeito.

DIFICULDADE

Além do acesso complicado, os policiais se depararam com um cão violento, o que dificultou a entrada no sítio. Segundo o delegado, foi preciso o uso de força, mas ele salientou que nenhum disparo precisou ser efetuado para colocar o suspeito na cadeia.
Polícia
Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma pistola, munições, drogas e outros materiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil
"Havia um cachorro muito bravo no local, mas também já tínhamos conhecimento deste animal. Conseguimos realizar o cerco e efetuamos a prisão sem a necessidade de efetuar um só disparo. O suspeito e o comparsa dele, que é de alto escalão na facção deles, foram detidos e não esboçaram reação", destacou o delegado.
Com o suspeito, a polícia apreendeu ainda uma pistola, muitas munições, drogas e ainda uma balança de precisão. Todo o material foi recolhido e trazido para a Grande Vitória juntamente com a dupla detida.
Polícia
Rendido, o homem apontado como chefe do tráfico de Andorinhas foi preso em um sítio no interior de Marechal Floriano, juntamente com um comparsa Crédito: Divulgação/Polícia Civil
De acordo com Gabriel Monteiro, a prisão de Rhaony Hansen Cordeiro Soares é um golpe no tráfico de drogas de Andorinhas, além de tirar de circulação um dos criminosos mais violentos e atuantes na capital capixaba. Além do delegado, estiveram presentes na coletiva o chefe da Polícia Civil no Estado, o delegado José Darcy Arruda, o titular da Patrimonial, Gianno Trindade, além do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho.

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