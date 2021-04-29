Chefe do tráfico de Andorinhas comprou sítio no ES em "dinheiro vivo"

Após ser detido no sítio que comprou na zona rural de Marechal, o suspeito foi transferido e colocado em uma viatura da PC no centro da cidade da região Serrana Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A operação para prender o traficante foi liderada pelo delegado Gabriel Monteiro, chefe da Delegacia Patrimonial de Vitória, e coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após meses checando a rotina de Rhaony, a polícia descobriu onde ele estava escondido, mas ainda assim coordenava o tráfico de entorpecentes e também os ataques aos rivais do tráfico e até mesmo contra viaturas da Polícia Militar

"Fizemos três idas anteriores à prisão para reconhecermos a região e mapear a área. Descobrimos por meio da nossa inteligência que ele comprou este sítio em dinheiro vivo por cerca de R$ 200 mil reais e usava o local para se esconder, ainda assim mantinha o controle na região de Andorinhas. Então na madrugada de ontem, encaramos 30 quilômetros de estrada de chão e chegamos até este sítio, que fica em um local de difícil acesso para prendê-lo", destacou Monteiro.

Veja vídeo que mostra momento da prisão do suspeito.

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DIFICULDADE

Além do acesso complicado, os policiais se depararam com um cão violento, o que dificultou a entrada no sítio. Segundo o delegado, foi preciso o uso de força, mas ele salientou que nenhum disparo precisou ser efetuado para colocar o suspeito na cadeia.

Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma pistola, munições, drogas e outros materiais Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Havia um cachorro muito bravo no local, mas também já tínhamos conhecimento deste animal. Conseguimos realizar o cerco e efetuamos a prisão sem a necessidade de efetuar um só disparo. O suspeito e o comparsa dele, que é de alto escalão na facção deles, foram detidos e não esboçaram reação", destacou o delegado.

Com o suspeito, a polícia apreendeu ainda uma pistola, muitas munições, drogas e ainda uma balança de precisão. Todo o material foi recolhido e trazido para a Grande Vitória juntamente com a dupla detida.

Rendido, o homem apontado como chefe do tráfico de Andorinhas foi preso em um sítio no interior de Marechal Floriano, juntamente com um comparsa Crédito: Divulgação/Polícia Civil