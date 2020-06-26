Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Polícia apreende táxi envolvido em crime no bairro Andorinhas, em Vitória

Veículo foi localizado pela Polícia Militar no fim da manhã desta sexta-feira (26) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa, no Barro Vermelho, também na capital.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:17

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:17

Viatura da PM atingida durante operação nesta quinta-feira (25)
Policiais dispararam de dentro da viatura ao serem confrontados por criminosos no bairro Andorinhas, nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação | PMES
Após prender um dos envolvidos no assassinato de um jovem no Bairro Andorinhas, em Vitória, nesta quinta-feira (25), a Polícia localizou também o segundo veículo, um táxi, com participação no assassinato - na tarde de ontem, o motorista de um Prisma foi abordado na Rua da Lama, em Jardim da Penha, após ser monitorado através do Cerco Eletrônico da Prefeitura.

Veja Também

Cogumelos alucinógenos e maconha são enviados via Correios para bairros nobres de Vitória

Mais de uma tonelada de drogas são encaminhadas para destruição no ES

PM que bateu em frentista no ES ficará de licença médica até agosto

Segundo o delegado titular do DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o carro foi encontrado pela Polícia Militar e encaminhado para a sede do Departamento, localizado no Barro Vermelho, também na capital capixaba. Segundo a investigação, o táxi e o outro veículo foram usados pelos criminosos na ação.
O delegado também revelou detalhes da prisão ocorrida ontem e falou sobre a investigação desencadeada após o crime.
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
"As investigações iniciais apontaram que esses indivíduos utilizaram dois carros, sendo que ontem foi apreendido um prisma branco e o outro veículo era um táxi. Os ocupantes foram até o bairro Andorinhas, cometeram o crime e evadiram do local. Solicitamos o auxílio do Cerco Eletrônico da Prefeitura e também que a Guarda Municipal fizesse a abordagem do veículo (Prisma). Foi obtido êxito com a prisão do condutor, que prontamente confessou o crime e apontou outros envolvidos", destacou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados