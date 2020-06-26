Polícia apreende táxi envolvido em crime no bairro Andorinhas, em Vitória

Segundo o delegado titular do DHPP de Vitória, Marcelo Cavalcanti, em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o carro foi encontrado pela Polícia Militar e encaminhado para a sede do Departamento, localizado no Barro Vermelho, também na capital capixaba. Segundo a investigação, o táxi e o outro veículo foram usados pelos criminosos na ação.

"As investigações iniciais apontaram que esses indivíduos utilizaram dois carros, sendo que ontem foi apreendido um prisma branco e o outro veículo era um táxi. Os ocupantes foram até o bairro Andorinhas, cometeram o crime e evadiram do local. Solicitamos o auxílio do Cerco Eletrônico da Prefeitura e também que a Guarda Municipal fizesse a abordagem do veículo (Prisma). Foi obtido êxito com a prisão do condutor, que prontamente confessou o crime e apontou outros envolvidos", destacou.