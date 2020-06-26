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Cerco eletrônico

Morte de adolescente em Andorinhas: suspeito é preso em Vitória

Os policiais utilizaram o cerco eletrônico para identificar um dos carros envolvidos no crime. A morte do adolescente desencadeou confrontos durante esta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 10:27

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 10:27

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente de 16 anos, no bairro Andorinhas, durante a madrugada desta quinta-feira (25). A prisão aconteceu no bairro Jardim da Penha, na Capital, por volta das 18 horas desta quinta e contou com a ajuda do cerco eletrônico. O crime estaria relacionado com o tráfico de drogas nas regiões de Andorinhas e Itararé, em Vitória, de acordo com informações da polícia.
A morte do adolescente motivou confrontos durante a quinta-feira (25).  Houve tiroteio na pracinha de Itararé. Além disso, de acordo com informações do site G1/ES, durante a tarde, a Polícia Militar foi até o bairro Andorinhas, acabou recebida a tiros e revidou, baleando um suspeito.
A viatura ficou cheia de marcas de tiros. Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, os disparos foram feitos de dentro para fora.
Houve enfrentamento à Polícia Militar. A viatura não foi alvejada, aquela foi uma técnica de contra emboscada feita pelos policiais, corretamente, que revidaram a injusta agressão. Atiraram de dentro para fora, de forma acertada, balearam o indivíduo que atirou contra os policiais, indivíduo esse que já ficou preso pelo crime de homicídio, explicou Caus.
Ao G1/ES, em nota, a assessoria da Polícia Militar disse que o veículo passará por perícia para verificar de onde partiram os tiros.
Viatura da PM atingida durante operação nesta quinta-feira (25)
Viatura da PM durante operação nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação | PMES

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A MORTE DO ADOLESCENTE

Segundo informações da TV Gazeta, a mãe do adolescente contou para os policiais que o menino tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava vendendo entorpecentes perto de uma quadra. De acordo com testemunhas, dois carros surgiram no local com os suspeitos já atirando, e adolescente acabou sendo atingido e morto.  Logo depois disso, durante a manhã desta quinta-feira, suspeitos armados foram até Itararé se vingar da morte do adolescente.  Eles atiraram no meio da pracinha e atingiram duas pessoas. Na volta para Andorinhas, os criminosos encontraram a Polícia Militar, houve confronto e um dos suspeitos foi baleado, sendo socorrido pelo Samu e preso depois de receber atendimento médico.
Durante a tarde e a noite de quinta, o policiamento nas regiões de Andorinhas e Itararé foi reforçado, em reposta aos acontecimentos recentes.

A PRISÃO

A Polícia Civil já fazia investigações para prender os suspeitos da morte desse adolescente. Na tarde desta quinta-feira (25), por volta das 18h, um dos suspeitos foi preso. Com ajuda do cerco eletrônico, os policiais conseguiram identificar um dos carros utilizados no crime.
Abordagem a suspeito aconteceu na altura da Rua da Lama, em Jardim da Penha
Abordagem a suspeito aconteceu na altura da Rua da Lama, em Jardim da Penha Crédito: Prefeitura de Vitória
A polícia já tinha a placa dos dois carros utilizados pelos criminosos durante a ação que terminou com a morte do adolescente. Um dos carros foi abordado Guarda Municipal e pela Polícia Civil. O suspeito confessou que estava dirigindo o carro em que estavam os criminosos suspeitos de matar o adolescente e acabou preso, segundo informações da TV Gazeta.
De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, o veículo de modelo Prisma passou pela barreira localizada na Terceira Ponte. Como a placa do carro estava cadastrada no sistema como sendo de veículo suspeito e que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil, o alarme soou na Central Integrada de Operações e Monitoramento que passou a acompanhá-lo pelas câmeras de videomonitoramento da PMV.
Agentes da Guarda Municipal foram informados do trajeto e conseguiram realizar a abordagem ao veículo na Rua Carijós, em Jardim da Penha, próximo à Rua da Lama. A equipe da Guarda acionou a Polícia Civil, que encaminhou o suspeito e agora prossegue com as investigações.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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