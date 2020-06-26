ES tem o maior número de mortes em confronto com a polícia em 5 anos

O período compreendido entre janeiro e maio de 2020 representa o de maior número de mortes provocadas por confrontos com a polícia nos últimos cinco anos no Espírito Santo
. De 2016 a 2019, a quantidade de óbitos havia sido de 14 nesse mesmo período. Contudo, neste ano, os casos saltaram para 17. As informações são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
.
Janeiro foi o ápice das ocorrências, com seis registros. Já em fevereiro foram duas. Março e abril tiveram, cada, quatro casos do tipo, enquanto maio teve uma situação do gênero. Todas as mortes foram provocadas por uso de arma de fogo
, ou seja, quando policiais estiveram envolvidos em tiroteios.
Verificando as ocorrências por cidades, é possível notar a liderança de Cariacica
– que recentemente ganhou mais 180 dias de presença da Força Nacional – e de Vitória, ambas com três casos, cada. Aracruz e Serra tiveram, cada, dois óbitos do gênero. Os restantes dos confrontos que resultaram em perdas de vidas aconteceram em Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Ibiraçu, Linhares, Marechal Floriano e Pinheiros.
A estatística também mostra um dado lamentável e que reforça a cooptação prévia do crime: 11 das 17 pessoas que morreram nesses confrontos estavam na faixa etária de 15 a 29 anos – somente dois tinham de 30 a 59 anos, enquanto quatro casos não dispunham desses dados. Seis dos mortos tinham pele preta
, outros três, pardos, e mais dois brancos. Seis não tiveram detalhados sua cor/raça. Em todos os 17 casos, os mortos são homens.