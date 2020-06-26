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Leonel Ximenes

ES tem o maior número de mortes em confronto com a polícia em 5 anos

De janeiro a maio deste ano foram 17 ocorrências; nos primeiros cinco meses dos últimos quatro anos, foram 14, em cada ano

Públicado em 

26 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operação policial no Complexo da Penha, em Vitória
Operação policial no Complexo da Penha, em Vitória Crédito: Caíque Verli
O período compreendido entre janeiro e maio de 2020 representa o de maior número de mortes provocadas por confrontos com a polícia nos últimos cinco anos no Espírito Santo. De 2016 a 2019, a quantidade de óbitos havia sido de 14 nesse mesmo período. Contudo, neste ano, os casos saltaram para 17. As informações são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Janeiro foi o ápice das ocorrências, com seis registros. Já em fevereiro foram duas. Março e abril tiveram, cada, quatro casos do tipo, enquanto maio teve uma situação do gênero. Todas as mortes foram provocadas por uso de arma de fogo, ou seja, quando policiais estiveram envolvidos em tiroteios.
Verificando as ocorrências por cidades, é possível notar a liderança de Cariacica – que recentemente ganhou mais 180 dias de presença da Força Nacional – e de Vitória, ambas com três casos, cada. Aracruz e Serra tiveram, cada, dois óbitos do gênero. Os restantes dos confrontos que resultaram em perdas de vidas aconteceram em Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Ibiraçu, Linhares, Marechal Floriano e Pinheiros.

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A estatística também mostra um dado lamentável e que reforça a cooptação prévia do crime: 11 das 17 pessoas que morreram nesses confrontos estavam na faixa etária de 15 a 29 anos – somente dois tinham de 30 a 59 anos, enquanto quatro casos não dispunham desses dados. Seis dos mortos tinham pele preta, outros três, pardos, e mais dois brancos. Seis não tiveram detalhados sua cor/raça. Em todos os 17 casos, os mortos são homens.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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