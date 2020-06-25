Seis toneladas se lixo já foram retirados do morro da Piedade e entulho gerado pela demolição também será levado Crédito: Divulgação | SESP

Your browser does not support the audio element. Casas usadas por criminosos na Piedade começam a ser demolidas

Nesta quinta-feira (25), algumas casas abandonadas da Piedade começaram a ser demolidas, em atendimento a um pedido feito pela própria comunidade local. As residências eram usadas por criminosos para controlar a movimentação no morro, principalmente visando as ações de policiais ou de grupos rivais.

"Estamos aqui para atender exatamente esse clamor da comunidade da Piedade, que tem um sentimento de pertencimento. Estamos buscando agregar segurança pública e fatores sociais para essas pessoas" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

Durante a demolição desta tarde, o secretário revelou que o Espírito Santo sofre com uma criminalidade ligada diretamente ao tráfico de drogas. De madrugada, teve uma morte em Andorinhas; e, de manhã, duas pessoas foram atingidas em Itararé. São confrontos por pontos de venda de entorpecentes, esclareceu.

Devido à grande participação de jovens nesse tipo de crime, ele defendeu também a colaboração de outros setores da sociedade e do poder público. É importante que esses jovens tenham uma orientação social diversa da criminalidade. Esse é o nosso papel. Não bastam ações policiais, afirmou.

Demolição de casas no Morro da Piedade

Como exemplo desse trabalho conjunto, ele citou a construção de uma espécie de praça na parte do morro chamada de campinho. A prefeitura já está idealizando um deck, para que a comunidade possa se reunir e aproveitar o espaço. O que é também uma demanda dos próprios moradores, adiantou.

"Esse é um projeto piloto. Estamos conversando com as comunidades, estamos presentes para atender às demandas. Queremos que isso dê certo, para que entremos em outras comunidades com o mesmo propósito" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo