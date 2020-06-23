Após ação da Justiça, governo do ES se reúne com lideranças da Piedade

Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Lideranças da Piedade, em Vitória, se reuniram com representantes do Governo do Espírito Santo , nessa segunda-feira (22), em uma reunião virtual para falar sobre as reivindicações da comunidade depois que a Justiça deu, na última quinta-feira (17), dez dias para que o executivo estadual e a prefeitura de Vitória apresentem um plano de ação para o bairro.

Defensoria Pública entrou com a ação após a morte de Fabrício Almeida, de 18 anos, no dia 11 de junho, durante um ataque de criminosos no bairro. O Estado e o município então deverão apresentar medidas a curto, médio e longo prazo para o bairro dentro do programa Estado Presente.

Para o representante do Instituto Raízes da Piedade a reunião foi uma resposta ao crime com uma possibilidade da comunidade levar as demandas para os governantes, se sentir acolhida e respeitada.

Essa é a primeira vez que a gente percebe uma intencionalidade para que as nossas reivindicações deem certo, disse.

Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta

Os representantes da Piedade apresentaram demandas sociais e de melhorias da infraestrutura para atendimento à comunidade. Após a apresentação do plano de ação do governo do Estado e prefeitura, que deve ser finalizado até a próxima semana, a comunidade pretende montar um comitê local para acompanhar a implementação das ações.

A secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, explicou que no início da gestão foi montado um grupo para pensar em políticas públicas para o bairro da Piedade, porém, em virtude de várias excepcionalidades, não foram adiante.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, lembrou que apenas a atuação policial não é suficiente para afastar a criminalidade na comunidade. Para Ramalho, esse momento é crucial para mudar a história da Piedade e que lazer, iluminação pública, projetos sociais, entre outras medidas, podem colaborar para pacificar a região.

Assim que o plano de ações do governo do estado ficar pronto será feita uma nova conversa com os moradores para estabelecer prazos.

A prefeitura foi procurada sobre as ações que serão desenvolvidas no bairro. A Procuradoria Geral do Município (PGM) informou que recebeu a intimação e está em fase de análise ainda dentro do prazo para resposta. A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória (Semcid) informou que também realizou uma reunião interna na tarde desta terça-feira para definir as ações.

VEJA AS REIVINDICAÇÕES

Ampliar o atendimento de saúde no território com mais psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, agente de saúde e outros profissionais, pois hoje está limitado; Articulação intersetorial com as redes de educação, saúde e assistência social; Avaliação das casas que correm risco social por estrutura de terreno ou socioambiental; Avaliação de todos os postes da comunidade para troca de lâmpadas queimadas; Construir o memorial da paz no Terreirinho, como espaço de lazer e cultura; Criação urgente de projetos e programas sociais com intuito de atender crianças, jovens, adultos e idosos; Demolição de casas abandonadas; Destinação de recursos públicos para criar e fortalecer projetos de cultura e esporte, existentes no território; Instalação de câmeras em pontos estratégicos da comunidade; Instalação de internet nas praças e vias públicas da parte alta da comunidade; Mutirão de limpeza fixa no território, dando sensação de cuidado e atenção; Ocupação de terrenos baldios e espaços ociosos, com praças, academias populares e brinquedos infantis; Potencializar as escolas públicas da região; Reforma e ampliação de encostas/muros em lugares que oferecem perigos pelo bairro; Retorno do acesso ao Centro de Vivência com responsabilidade das lideranças locais.

PIEDADE

A Defensoria Pública acompanha a situação dos moradores da Piedade desde o ano de 2018, quando a comunidade ficou marcada pela morte dos irmãos Ruan, de 19 anos, e Damião, de 22 . Eles foram assassinados com vários tiros e, de acordo com a polícia, não tinham antecedentes criminais.

No último dia 11 de junho, os moradores presenciaram mais um ataque que resultou na morte do estudante Fabrício Almeida , de 18 anos. Uma adolescente de 16 anos, prima de Fabrício, e um amigo, também de 18, ficaram feridos no ataque.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , os três eram inocentes e não possuíam nenhuma relação com a disputa pelo tráfico de drogas que motivou o ataque.

Na última quarta-feira (17), os moradores prestaram uma homenagem às vítimas da violência na região.

De 2018 até agora, segundo informações do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública, já são quase uma dezena de ataques violentos à Piedade e aos morros do entorno, resultando na morte de pelo menos oito pessoas, outras quatro feridas, três casas incendiadas e 40 famílias expulsas das próprias casas.