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Crime

Ataque ao Morro da Piedade em que jovem foi morto segue em investigação

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que não há novidades até o momento; secretário  prometeu prender os envolvidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 14:49

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 14:49

Jovem foi assassinado no Morro da Piedade
Investigação do ataque ao Morro da Piedade ainda não possui novidades, de acordo com a Sesp Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após o secretário Alexandre Ramalho assegurar que a Polícia Civil já sabia quem eram os suspeitos de matar um jovem e deixar outros dois feridos em ataque no Morro da Piedade, na última sexta-feira (12), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou, neste domingo (14), que não possui novidades que possam ser divulgadas sobre o caso.
Na ocasião, o secretário afirmou que o motivo do crime já havia sido determinado. Ramalho afirmou que a causa era uma briga nas redes sociais e classificou a motivação como "infantilidade". Os nomes dos suspeitos seguem em sigilo, mas o secretário foi contundente ao dizer que os envolvidos seriam presos. "Vamos prender esses indivíduos, vamos prender como prendemos os outros", garantiu.

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A reportagem de A Gazeta demandou a Sesp sobre o andamento das investigações, mas o órgão se limitou a dizer que não há novidades que possam ser divulgadas do caso até o momento.

RELEMBRE O CASO

Na noite de sexta-feira, um grupo de criminosos encapuzados realizou um ataque no Morro da Piedade, em Vitória. e deixou um jovem de 18 anos morto e outros dois baleados, uma de 17 e outro de 28 anos. As três vítimas não tinham envolvimento com o crime, segundo moradores e também informações da Polícia Militar.

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Segundo moradores, na hora do ataque os três jovens estavam juntos, conversando no quintal da casa de outra amiga, quando pelo menos sete homens encapuzados surgiram, vindos da direção do Morro do Macaco, e chegaram atirando. Em seguida, os bandidos fugiram no sentido ao Morro do Cabral. O estudante Fabrício Almeida, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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