Ataque ao Morro da Piedade em que jovem foi morto segue em investigação

Investigação do ataque ao Morro da Piedade ainda não possui novidades, de acordo com a Sesp Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Na ocasião, o secretário afirmou que o motivo do crime já havia sido determinado. Ramalho afirmou que a causa era uma briga nas redes sociais e classificou a motivação como "infantilidade". Os nomes dos suspeitos seguem em sigilo, mas o secretário foi contundente ao dizer que os envolvidos seriam presos. "Vamos prender esses indivíduos, vamos prender como prendemos os outros", garantiu.

A reportagem de A Gazeta demandou a Sesp sobre o andamento das investigações, mas o órgão se limitou a dizer que não há novidades que possam ser divulgadas do caso até o momento.

RELEMBRE O CASO

Na noite de sexta-feira, um grupo de criminosos encapuzados realizou um ataque no Morro da Piedade , em Vitória. e deixou um jovem de 18 anos morto e outros dois baleados, uma de 17 e outro de 28 anos. As três vítimas não tinham envolvimento com o crime, segundo moradores e também informações da Polícia Militar.