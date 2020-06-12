'Sabemos quem foi e vamos prendê-los', diz secretário sobre ataque na Piedade

Viaturas da Força Tática da PM sobem o morro da Piedade Crédito: Foto do leitor

TV Gazeta, o que a polícia já sabe quem são os suspeitos que O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho, afirmou, na manhã desta sexta-feira (12), em entrevista à, o que a polícia já sabe quem são os suspeitos que entraram atirando em uma residência no Morro da Piedade , na noite desta quinta-feira (11), causando a morte do estudante Fabrício Almeida, de 18 anos. Outros dois jovens foram atingidos e estão hospitalizados. O secretário confirmou que nenhuma das vítimas tinha ligação com o tráfico de drogas na região.

A motivação para o ataque, de acordo com o secretário, "beira a infantilidade". Dois jovens, de 18 e 25 anos, um deles do Morro da Piedade, começaram a se rivalizar pelas redes sociais. "Eles começam nos aplicativos de mensagem trocando áudios, ameaças, fotos de armas e de drogas", relatou Ramalho.

Your browser does not support the audio element. Ouça os tiros na Piedade na noite de quinta-feira (11)

O crime seria, portanto, um desfecho dessas conversas. "Entraram atirando de forma covarde, no fundo da casa acontecia uma reunião familiar. A pessoa que eles procuravam estavam na casa, mas conseguiu fugir." O jovem que faleceu e os que foram atingidos, uma jovem de 17 e outro de 28 anos, não tinham ligação com o crime.

A informação de quem são os suspeitos e de qual bairro saíram continua sob sigilo para não atrapalhar as investigações, mas o secretario garantiu que a polícia já sabe quem são. "Nós vamos prender esses indivíduos, vamos prender como prendemos os outros", afirmou. Apesar do Morro da Piedade não ter uma liderança forte no tráfico, de acordo com o secretário, é preciso tratar da questão da "criminalidade juvenil", desses jovens que se rivalizam nas redes e querem mostrar "que tem mais, que pode mais" que os outros.