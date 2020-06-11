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Grande Vitória

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica

O incêndio do coletivo 771 aconteceu no final da madrugada desta quinta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 07:58

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 07:58

ônibus incendiado em Porto de Cariacica, Cariacica
Ônibus incendiado em Porto de Cariacica, Cariacica Crédito: Daniela Carla
Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado, na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Cariacica. As primeiras informações de moradores indicam que o incêndio teria sido em represália à morte de um traficante durante uma ação policial. 
O coletivo da linha 771 (Porto de Cariacica - Terminal de Itacibá) ficou completamente destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para apagar as chamas, mas, no início da manhã, ainda era possível  ver pequenas fagulhas de fogo. As labaredas também atingiram a fiação da rua  e deixou os moradores da região sem energia elétrica. Além disso, o calor destruiu os vidros da janela de uma residência que fica próxima ao local do crime.
Segundo relato do motorista do ônibus à reportagem da TV Gazeta, quando o coletivo chegava ao ponto final do bairro, dois homens entraram no veículo carregando dois galões. Os criminosos exigiram que o cobrador e o motorista desembarcassem, atearam fogo no ônibus e fugiram do local. 
Durante a manhã, peritos da Polícia Civil estiveram no local.
Ônibus incendiado em Cariacica
Ônibus incendiado em Cariacica Crédito: Telespectador | TV Gazeta

REPRESÁLIA

No final da tarde de quarta-feira (11),  Vinícius de Oliveira, 19 anos morreu após ser baleado durante uma abordagem  de policiais militares. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, os policiais foram ao bairro  Porto de Cariacica para atender uma ocorrência de confronto entre gangues rivais.  Foi realizado um cerco na região, quando os militares se depararam com dois suspeitos,  sendo que um deles teria atirado. 
Os policiais teriam revidado aos disparos e atingiram Vinícius. Foram os próprios policiais quem levaram o suspeito ferido para o Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. 
Material apreendido pela PM com Vinícius Oliveira, 19, em Porto de Cariacica
Material apreendido pela PM com Vinícius Oliveira, 19, em Porto de Cariacica Crédito: Polícia Militar
Os policiais  entregaram na delegacia  77 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, um celular e uma pistola calibre 9 mm que estariam com Vinícius no momento do confronto. 
De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no corpo do suspeito havia três perfurações. O pai de Vinícius disse que o filho era envolvido com o tráfico de drogas e que a família tentou retirá-lo do crime várias vezes, mas o rapaz insistia em comercializar entorpecentes.
Viníius Oliveira, 19 anos, morreu em um confronto com PM em Porto de Cariacica
Viníius Oliveira, 19 anos, morreu em um confronto com PM em Porto de Cariacica Crédito: Rede Social
Amigos e familiares de Vinícius Oliveira, 19 anos, protestaram na noite de quarta-feira (10), na Rodovia do Contorno,  do bairro Porto de Santana, na altura do bairro  Porto Belo, Cariacica, em razão da morte do rapaz. 
Segundo a Polícia Militar, um manifestante chegou a ser detido  durante o protesto por quebrar o vidro de uma viatura policial com uma pedra.  A manifestação foi encerrada às 21 horas. 

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