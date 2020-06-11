Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica

Ônibus incendiado em Porto de Cariacica, Cariacica Crédito: Daniela Carla

Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado, na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Cariacica. As primeiras informações de moradores indicam que o incêndio teria sido em represália à morte de um traficante durante uma ação policial.

O coletivo da linha 771 (Porto de Cariacica - Terminal de Itacibá) ficou completamente destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para apagar as chamas, mas, no início da manhã, ainda era possível ver pequenas fagulhas de fogo. As labaredas também atingiram a fiação da rua e deixou os moradores da região sem energia elétrica. Além disso, o calor destruiu os vidros da janela de uma residência que fica próxima ao local do crime.

Segundo relato do motorista do ônibus à reportagem da TV Gazeta, quando o coletivo chegava ao ponto final do bairro, dois homens entraram no veículo carregando dois galões. Os criminosos exigiram que o cobrador e o motorista desembarcassem, atearam fogo no ônibus e fugiram do local.

Durante a manhã, peritos da Polícia Civil estiveram no local.

Ônibus incendiado em Cariacica Crédito: Telespectador | TV Gazeta

REPRESÁLIA

No final da tarde de quarta-feira (11), Vinícius de Oliveira, 19 anos morreu após ser baleado durante uma abordagem de policiais militares. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar , os policiais foram ao bairro Porto de Cariacica para atender uma ocorrência de confronto entre gangues rivais. Foi realizado um cerco na região, quando os militares se depararam com dois suspeitos, sendo que um deles teria atirado.

Os policiais teriam revidado aos disparos e atingiram Vinícius. Foram os próprios policiais quem levaram o suspeito ferido para o Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Material apreendido pela PM com Vinícius Oliveira, 19, em Porto de Cariacica Crédito: Polícia Militar

Os policiais entregaram na delegacia 77 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, um celular e uma pistola calibre 9 mm que estariam com Vinícius no momento do confronto.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no corpo do suspeito havia três perfurações. O pai de Vinícius disse que o filho era envolvido com o tráfico de drogas e que a família tentou retirá-lo do crime várias vezes, mas o rapaz insistia em comercializar entorpecentes.

Viníius Oliveira, 19 anos, morreu em um confronto com PM em Porto de Cariacica Crédito: Rede Social

Amigos e familiares de Vinícius Oliveira, 19 anos, protestaram na noite de quarta-feira (10), na Rodovia do Contorno, do bairro Porto de Santana, na altura do bairro Porto Belo, Cariacica, em razão da morte do rapaz.