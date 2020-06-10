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Crime

Homem armado com faca assalta mulher em Santa Cecília, Vitória

A Polícia Militar afirmou que o homem roubou o celular da vítima e o suspeito não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 18:09

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 18:09

Uma câmera de segurança flagrou o momento do assalto em Santa Cecília nesta quarta-feira (10)
Uma câmera de segurança flagrou o momento do assalto em Santa Cecília nesta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução
Um homem de bicicleta assaltou uma mulher no bairro Santa Cecília, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o assaltante aborda a mulher, que entrega seu celular. A Polícia Militar informou que o suspeito utilizava uma faca e não foi localizado.
A Polícia Militar afirmou que o homem estava armado com uma faca e levou o celular da mulher. Ainda de acordo com a polícia, militares foram acionados e buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

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