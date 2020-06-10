Homem armado com faca assalta mulher em Santa Cecília, Vitória

Um homem de bicicleta assaltou uma mulher no bairro Santa Cecília, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o assaltante aborda a mulher, que entrega seu celular. A Polícia Militar informou que o suspeito utilizava uma faca e não foi localizado.
A Polícia Militar afirmou que o homem estava armado com uma faca e levou o celular da mulher. Ainda de acordo com a polícia, militares foram acionados e buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.