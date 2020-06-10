Tiro e morte após assalto em clínica odontológica na Serra

Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ

Um homem de 20 anos foi morto após assaltar uma clínica odontológica na Serra, na manhã desta quarta-feira (10). Um agente municipal de Vila Velha estava no local, aguardando atendimento, quando presenciou a ação criminosa. De acordo com informações passadas pelo agente à polícia, o suspeito não obedeceu a ordem de prisão e apontou uma arma para o agente, que revidou com um tiro.

Segundo informações da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) , o guarda estava na clínica, quando foi surpreendido pelo ladrão, que chegou sozinho anunciando o assalto com um revólver calibre 32 em punho. Cerca de 20 pessoas estavam no local.

Também de acordo com a prefeitura, o criminoso a roubar R$ 2.196,00 em dinheiro da clínica, além de celulares e objetos pessoais de clientes . Em meio ao tumulto, o agente da Guarda Municipal de Vila Velha conseguiu sair da recepção da clínica, onde tudo acontecia, e se abrigou do lado de fora aguardando um momento ideal para efetuar a prisão do indivíduo. Quanto o agente deu voz de prisão, o assaltante não acatou e, com arma em punho em direção ao agente, foi alvejado na altura da axila por um disparo, vindo a óbito logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada. Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 32 municiado.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Serra. O nome do agente não foi divulgado porque ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado pela autoridade policial por entendimento de que agiu em legítima defesa.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

O corpo de Fabrício Alex Sandro Santos Junior, de 20 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

LEGÍTIMA DEFESA