Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parque Residencial Laranjeiras

Tiro e morte após assalto em clínica odontológica na Serra

Suspeito não respeitou ordem de prisão dada por um agente da Guarda de Vila Velha, que aguardava atendimento no local do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:14

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:14

Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado
Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ
Um homem de 20 anos foi morto após assaltar uma clínica odontológica na Serra, na manhã desta quarta-feira (10). Um agente municipal de Vila Velha estava no local, aguardando atendimento, quando presenciou a ação criminosa. De acordo com informações passadas pelo agente à polícia, o suspeito não obedeceu a ordem de prisão e apontou uma arma para o agente, que revidou com um tiro. 
Segundo informações da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), o guarda estava na clínica, quando foi surpreendido pelo ladrão, que chegou sozinho anunciando o assalto com um revólver calibre 32 em punho. Cerca de 20 pessoas estavam no local.
Também de acordo com a prefeitura, o criminoso a roubar R$ 2.196,00 em dinheiro da clínica, além de celulares e objetos pessoais de clientes . Em meio ao tumulto, o agente da Guarda Municipal de Vila Velha conseguiu sair da recepção da clínica, onde tudo acontecia, e se abrigou do lado de fora aguardando um momento ideal para efetuar a prisão do indivíduo. Quanto o agente deu voz de prisão, o assaltante não acatou e, com arma em punho em direção ao agente, foi alvejado na altura da axila por um disparo, vindo a óbito logo em seguida.
A Polícia Militar foi acionada. Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 32 municiado.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Serra. O nome do agente não foi divulgado porque ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado pela autoridade policial por entendimento de que agiu em legítima defesa.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.
O corpo de Fabrício Alex Sandro Santos Junior, de 20 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

LEGÍTIMA DEFESA

De acordo com o subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha, Iuri de Souza Silva, agente agiu em legítima defesa. "Ele se defendeu e defendeu aos demais presentes. Será apurado se houve algum fato ilícito, mas na primeira análise não houve ilicitude na ação do agente. Ele estava sendo atendido na clínica e tem autorização para portar arma de fogo, então fez a intervenção, sem machucar outros presentes e ainda recuperou o que foi roubado. Inclusive ele fez intervenção fora da clínica, na porta, no corredor do prédio. A corregedoria está acompanhando os fatos junto à polícia. Ele foi ouvido e liberado, já que o delegado entendeu que não há ilegalidade. Administrativamente a corregedoria acompanha o inquérito. Se houver irregularidade, a corregedoria apura, caso não, não responde por nada e se mantém no trabalho", explicou.

Veja Também

Colombiano acusado de exportar droga dentro de granito é interrogado no ES

Polícia prende cinco suspeitos de duplo assassinato em bairro da Serra

Dois homens em uma moto matam um e deixam dois feridos em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados