Dois homens em uma moto matam um e deixam dois feridos em Vila Velha

Dois homens que passavam de moto pelo bairro Santa Rita, em Vila Velha, mataram uma pessoa e deixaram dois feridos após disparos de armas de fogo, na tarde desta terça-feira (9). Os responsáveis pelo crime, segundo a Polícia Militar, são indivíduos conhecidos por "Renanzinho" e "Carroceiro". A dupla, a princípio, pretendia efetuar os disparos contra dois homens, de 27 e 22 anos. As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF). O mais velho não resistiu e morreu a caminho do hospital. Durante a ação, os tiros efetuados ainda atingiram um adolescente de 14 anos, que foi levado ao Hospital Evangélico. O menor não corre risco de morte.
Os baleados foram socorridos por pessoas da região. Ainda segundo informações da PM, a Polícia Civil foi acionada.
O bairro Santa Rita, próximo a Primeiro de Maio e Pedra dos Búzios, é uma região conhecida pelos registros de mortes e baleados. Há menos de uma semana, na última quarta-feira (3), em poucas horas foram registrados pelo menos três crimes na região. As ocorrências resultaram em uma morte e duas vítimas baleadas, sendo um adolescente de 14 anos, assim como aconteceu nesta terça (9).
A região também foi local de ameaças a uma equipe da TV Gazeta. No início do mês de março, um adolescente de 16 anos, que dias depois foi detido, expulsou a equipe do bairro Primeiro de Maio por "ordens superiores".