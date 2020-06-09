Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Dois homens em uma moto matam um e deixam dois feridos em Vila Velha

Os disparos iniciais atingiram dois homens, de 27 e 22 anos, mas um adolescente de 14 anos que passava pelo local também ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 20:43

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 20:43

Região em Santa Rita, Vila Velha
Crime aconteceu em Santa Rita na tarde desta terça-feira (9) Crédito: Raquel Lopes | A Gazeta
Dois homens que passavam de moto pelo bairro Santa Rita, em Vila Velha, mataram uma pessoa e deixaram dois feridos após disparos de armas de fogo, na tarde desta terça-feira (9). Os responsáveis pelo crime, segundo a Polícia Militar, são indivíduos conhecidos por "Renanzinho" e "Carroceiro". A dupla, a princípio, pretendia efetuar os disparos contra dois homens, de 27 e 22 anos. As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF). O mais velho não resistiu e morreu a caminho do hospital. Durante a ação, os tiros efetuados ainda atingiram um adolescente de 14 anos, que foi levado ao Hospital Evangélico. O menor não corre risco de morte. 
Os baleados foram socorridos por pessoas da região. Ainda segundo informações da PM, a Polícia Civil foi acionada.
O bairro Santa Rita, próximo a Primeiro de Maio e Pedra dos Búzios, é uma região conhecida pelos registros de mortes e baleados. Há menos de uma semana, na última quarta-feira (3), em poucas horas foram registrados pelo menos três crimes na região. As ocorrências resultaram em uma morte e duas vítimas baleadas, sendo um adolescente de 14 anos, assim como aconteceu nesta terça (9).
A região também foi local de ameaças a uma equipe da TV Gazeta. No início do mês de março, um adolescente de 16 anos, que dias depois foi detido, expulsou a equipe do bairro Primeiro de Maio por "ordens superiores".

Veja Também

Polícia investiga se motorista morto na Serra foi vítima de latrocínio

Operação policial termina com troca de tiros e prisões em Vila Velha

Polícia detém homem por enterrar cadáver na areia da praia, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados