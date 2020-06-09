Polícia investiga se motorista morto na Serra foi vítima de latrocínio

Anderson Luiz Lira, de 31 anos, motorista de aplicativo encontrado morto e enterrado na areia no final da praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta segunda-feira (08), pode ter sido, de acordo com a Polícia Civil, vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte.
Segundo informações da PC, o crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo da vítima foi identificado, após análise das digitais, e liberado pelos familiares na manhã desta terça-feira (09).
A Polícia Civil destacou, por meio de nota, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.
O DESAPARECIMENTO
O motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, de 31 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (03), depois de pegar uma corrida. Segundo familiares, ele saiu de Nova Almeida, na Serra, por volta das 17h, e uma hora depois ninguém conseguiu mais fazer contato com ele.
Na noite de sexta (5), por volta das 22h, o carro dele foi encontrado queimado em Lagoa de Jacaraípe. Uma mulher informou aos familiares sobre o carro e a Polícia Militar foi acionada, à ocasião. O veículo da vítima, que fazia corridas por aplicativo há 10 meses, foi guinchado para Delegacia Regional da Serra.
CORPO ENCONTRADO
O corpo de Anderson foi encontrado enterrado no final da areia da praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta segunda-feira (08). De acordo com a Polícia Militar, um homem ligou para o Ciodes dizendo que havia sido agredido com um soco no rosto e que o agressor teria, anteriormente, cometido um homicídio e realizado o enterro do corpo na praia.
A irmã dele, Gilmara Helena Tosta Lira, de 27 anos, afirmou que o corpo de Anderson Luiz Lira, foi reconhecido por meio das tatuagens. "Acharam o corpo dele hoje (08) à tarde, na areia da praia de Jacaraípe. Muita tristeza, desespero, muita raiva por não termos ideia do que pode ter acontecido", desabafou nesta segunda-feira (08).
Segundo a PM, militares foram ao local e providenciaram uma retroescavadeira que desenterrou o corpo.
HOMEM É DETIDO
O homem que apontou para policiais militares onde estava o cadáver na areia da Praia de Jacaraípe, na Serra, ajudou a enterrá-lo. O suspeito contou isso para a polícia, foi detido e levado para a delegacia, também na tarde desta segunda-feira (08).
A reportagem procurou a assessoria da Polícia Civil e questionou se o detido permaneceu preso ou se foi liberado. Porém, a assessoria se recusou a dar qualquer informação a respeito.