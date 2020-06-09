Polícia investiga se motorista morto na Serra foi vítima de latrocínio

Anderson Luiz Lira, motorista de aplicativo desaparecido na Serra Crédito: Acervo pessoal

Anderson Luiz Lira, de 31 anos, motorista de aplicativo encontrado morto e enterrado na areia no final da praia de Jacaraípe, na Serra , na manhã desta segunda-feira (08), pode ter sido, de acordo com a Polícia Civil , vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte.

Segundo informações da PC, o crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo da vítima foi identificado, após análise das digitais, e liberado pelos familiares na manhã desta terça-feira (09).

A Polícia Civil destacou, por meio de nota, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

O DESAPARECIMENTO

O motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, de 31 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (03) , depois de pegar uma corrida. Segundo familiares, ele saiu de Nova Almeida, na Serra, por volta das 17h, e uma hora depois ninguém conseguiu mais fazer contato com ele.

Na noite de sexta (5), por volta das 22h, o carro dele foi encontrado queimado em Lagoa de Jacaraípe. Uma mulher informou aos familiares sobre o carro e a Polícia Militar foi acionada, à ocasião. O veículo da vítima, que fazia corridas por aplicativo há 10 meses, foi guinchado para Delegacia Regional da Serra.

Carro de motorista foi encontrado carbonizado Crédito: Imagem TV Gazeta

CORPO ENCONTRADO

O corpo de Anderson foi encontrado enterrado no final da areia da praia de Jacaraípe, na Serra , na manhã desta segunda-feira (08). De acordo com a Polícia Militar, um homem ligou para o Ciodes dizendo que havia sido agredido com um soco no rosto e que o agressor teria, anteriormente, cometido um homicídio e realizado o enterro do corpo na praia.

A irmã dele, Gilmara Helena Tosta Lira, de 27 anos, afirmou que o corpo de Anderson Luiz Lira, foi reconhecido por meio das tatuagens. "Acharam o corpo dele hoje (08) à tarde, na areia da praia de Jacaraípe. Muita tristeza, desespero, muita raiva por não termos ideia do que pode ter acontecido", desabafou nesta segunda-feira (08).

Segundo a PM, militares foram ao local e providenciaram uma retroescavadeira que desenterrou o corpo.

HOMEM É DETIDO