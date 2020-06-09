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Motorista de aplicativo

Polícia investiga se motorista morto na Serra foi vítima de latrocínio

Segundo informações da Polícia Civil, o crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:52

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:52

Anderson Luiz Lira, motorista de aplicativo desaparecido na Serra
Anderson Luiz Lira, motorista de aplicativo desaparecido na Serra Crédito: Acervo pessoal
Anderson Luiz Lira, de 31 anos, motorista de aplicativo encontrado morto e enterrado na areia no final da praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta segunda-feira (08), pode ter sido, de acordo com a Polícia Civil, vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte.
Segundo informações da PC, o crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo da vítima foi identificado, após análise das digitais, e liberado pelos familiares na manhã desta terça-feira (09).
A Polícia Civil destacou, por meio de nota, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

O DESAPARECIMENTO

O motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, de 31 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (03), depois de pegar uma corrida. Segundo familiares, ele saiu de Nova Almeida, na Serra, por volta das 17h, e uma hora depois ninguém conseguiu mais fazer contato com ele.
Na noite de sexta (5), por volta das 22h, o carro dele foi encontrado queimado em Lagoa de Jacaraípe. Uma mulher informou aos familiares sobre o carro e a Polícia Militar foi acionada, à ocasião. O veículo da vítima, que fazia corridas por aplicativo há 10 meses, foi guinchado para Delegacia Regional da Serra.
Carro de motorista foi encontrado carbonizado
Carro de motorista foi encontrado carbonizado Crédito: Imagem TV Gazeta

CORPO ENCONTRADO

O corpo de Anderson foi encontrado enterrado no final da areia da praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta segunda-feira (08). De acordo com a Polícia Militar, um homem ligou para o Ciodes dizendo que havia sido agredido com um soco no rosto e que o agressor teria, anteriormente, cometido um homicídio e realizado o enterro do corpo na praia.
A irmã dele, Gilmara Helena Tosta Lira, de 27 anos, afirmou que o corpo de Anderson Luiz Lira, foi reconhecido por meio das tatuagens. "Acharam o corpo dele hoje (08) à tarde, na areia da praia de Jacaraípe. Muita tristeza, desespero, muita raiva por não termos ideia do que pode ter acontecido", desabafou nesta segunda-feira (08).
Segundo a PM, militares foram ao local e providenciaram uma retroescavadeira que desenterrou o corpo.

HOMEM É DETIDO

O homem que apontou para policiais militares onde estava o cadáver na areia da Praia de Jacaraípe, na Serra, ajudou a enterrá-lo. O suspeito contou isso para a polícia, foi detido e levado para a delegacia, também na tarde desta segunda-feira (08).
A reportagem procurou a assessoria da Polícia Civil e questionou se o detido permaneceu preso ou se foi liberado. Porém, a assessoria se recusou a dar qualquer informação a respeito.

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