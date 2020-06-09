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Crime

Polícia detém homem por enterrar cadáver na areia da praia, na Serra

O homem apontou onde estava enterrado o corpo que pode ser de motorista de aplicativo desaparecido desde o dia 03 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 22:19

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 22:19

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
O homem que apontou para policiais militares onde estava um cadáver na areia da Praia de Jacaraípe, na Serra, ajudou a enterrá-lo. O suspeito contou isso para a polícia, foi detido e levado para a delegacia, na tarde desta segunda-feira (08).
O corpo enterrado na areia pode ser do motorista de aplicativo Anderson Luiz Lira, 31 anos, que está desaparecido desde o dia 03 de junho, após sair de Nova Almeida para atender uma corrida, por volta das 17 horas. No dia 05, o carro do motorista foi encontrado queimado em Lagoa de Jacaraípe.
Uma retroscavadeira foi acionada para cavar a areia no local indicado e desenterrar o corpo. A família de Anderson esteve no local e, visualmente, disse que a vítima é o motorista.
Carro de motorista foi encontrado carbonizado
Carro de motorista foi encontrado carbonizado Crédito: Imagem TV Gazeta
Porém, o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para que seja realizada a verificação da identidade e também para que seja apontada a causa da morte. A perícia da Polícia Civil trabalhou no local, assim como investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Já o suspeito foi conduzido para a delegacia onde prestou depoimento. A reportagem procurou a assessoria da Polícia Civil e questionou se o detido permaneceu preso ou se foi liberado. Porém, a assessoria se recusou a dar qualquer tipo de informação sobre o detido.
A nota da assessoria informa, ainda, que o desaparecimento do motorista continua sob investigação e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Quem tiver informações que colaborem com as apurações policiais, pode informar pelo Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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