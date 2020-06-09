Polícia detém homem por enterrar cadáver na areia da praia, na Serra

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

O homem que apontou para policiais militares onde estava um cadáver na areia da Praia de Jacaraípe, na Serra , ajudou a enterrá-lo. O suspeito contou isso para a polícia, foi detido e levado para a delegacia, na tarde desta segunda-feira (08).

Carro de motorista foi encontrado carbonizado Crédito: Imagem TV Gazeta

Porém, o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para que seja realizada a verificação da identidade e também para que seja apontada a causa da morte. A perícia da Polícia Civil trabalhou no local, assim como investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Já o suspeito foi conduzido para a delegacia onde prestou depoimento. A reportagem procurou a assessoria da Polícia Civil e questionou se o detido permaneceu preso ou se foi liberado. Porém, a assessoria se recusou a dar qualquer tipo de informação sobre o detido.

A nota da assessoria informa, ainda, que o desaparecimento do motorista continua sob investigação e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.