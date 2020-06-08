Justiça absolve capixaba que foi presa com drogas e armas no Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu a capixaba na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro Crédito: PRF/Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu pela absolvição da capixaba Gabrielle Marins, 20 anos, presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro.

Na Rodovia Presidente Dutra, policiais rodoviários pararam o carro e apreenderam duas pistolas - uma calibre 9 mm e outra 380 -, um revólver calibre 38 e 551 munições. Havia ainda 110 tabletes de maconha, cinco pacotes de haxixe e 50 sacolas com skank. O material seria entregue na Barra da Tijuca para Plínio Barbosa Montemor, 22 anos, que também foi preso em flagrante na zona nobre do Rio de Janeiro.

PROCESSO

Três meses depois da prisão, Gabrielle conseguiu o benefício de responder o processo em liberdade após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dar parecer favorável para o pedido de habeas corpus do advogado dele, David Metzker. Em dezembro, no julgamento em primeira instância, os três acusados de tráfico interestadual, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, posse de arma de fogo de calibre restrito, foram condenados a 12 anos de detenção.

Os advogados de defesa fizeram recurso da sentença condenatória. "Desde o começo, Gabrielle dizia que não sabia que a viagem era para traficar, apenas acompanhava o namorado. Ela foi informada de que havia droga e armas, quando o namorado visualizou a blitz da PRF", explicou Metzker.