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Sentença

Justiça absolve capixaba que foi presa com drogas e armas no Rio

Gabrielle Marins e o namorado dela na época, Miquelangelo Ellis, 20 anos, foram presos com drogas no carro quando seguiam para Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Miquelangelo e um capixaba envolvido acabaram condenados por tráfico interestadual.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 20:45

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:45

Data: 17/02/2020 - ES - Pancas - Homem com várias passagens pela polícia é preso pela PRF na BR 101, em Linhares
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu a capixaba na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro Crédito: PRF/Divulgação
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu pela absolvição da capixaba Gabrielle Marins, 20 anos,  presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro.
A prisão aconteceu em janeiro de 2018 quando a jovem, acompanhada do então namorado,  o também capixaba Miquelangelo de Mendonça Ellis, 20, voltava do sul do país em um veículo Corolla.
Na Rodovia Presidente Dutra, policiais rodoviários pararam o carro e apreenderam duas pistolas - uma calibre 9 mm e outra 380 -, um revólver calibre 38 e 551 munições.  Havia ainda 110 tabletes de maconha, cinco pacotes de haxixe e 50 sacolas com skank.  O material seria entregue na Barra da Tijuca para Plínio Barbosa Montemor, 22 anos, que também foi preso em flagrante na zona nobre do Rio de Janeiro. 

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PROCESSO

Três meses depois da prisão, Gabrielle conseguiu  o benefício de responder o processo em liberdade após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dar parecer favorável para o pedido de habeas corpus do advogado dele, David Metzker. Em dezembro, no julgamento em primeira instância, os três acusados de tráfico interestadual, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, posse de arma de fogo de calibre restrito, foram condenados a 12 anos de detenção.
Os advogados de defesa fizeram recurso da sentença condenatória. "Desde o começo, Gabrielle dizia que não sabia que a viagem era para traficar, apenas acompanhava o namorado. Ela foi informada de que havia droga e armas, quando o namorado visualizou a blitz da PRF", explicou  Metzker.
No último dia 04 de junho, o TJRJ acatou os recursos e absolveu Gabrielle. Já os outros dois capixabas envolvidos, também tiveram redução de pena para 4 anos e 5 meses, mas por estarem presos há dois anos e quatro meses, vão responder ao restante da pena em regime aberto. 

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