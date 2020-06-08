Polícia Militar prende homens armados na BR 101, na Serra

Três homens foram presos pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (8), na BR 101, na altura do bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. De acordo com a polícia, os homens estavam armados e um cerco foi feito para abordar o carro. A polícia utilizou um helicóptero para localizar os suspeitos.
Ainda segundo a Polícia Militar, com os suspeitos foram encontrados uma pistola calibre 380 com onze munições, além de R$200 em espécie e três celulares. Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional.