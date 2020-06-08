Suspeito de assalto no Centro de Vitória chegou a ser abordado pela PM

Assalto com faca no Centro de Vitória Crédito: Reprodução | Câmera de segurança

Após circulação de um vídeo registrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento que um homem assaltava uma mulher com uma faca na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, por volta das 5h15 deste domingo (07), a Polícia Militar informou que o suspeito chegou a ser abordado, no entanto, não carregava consigo prova que pudesse incriminá-lo. Neste sentido, o homem não foi levado para a delegacia.

Segundo a vítima, que preferiu não ser identificada, o boletim de ocorrência não foi registrado de imediato. "Eu fui assaltada bem cedo, estava indo trabalhar, ele levou minha carteira com R$ 50 e pouca coisa. Depois do assalto, entrei no Uber e avistamos uma viatura da Polícia. Contamos o ocorrido. Eu estava com medo, paralisada, sem reação, nunca tinha sido assaltada. Eu liguei para o DPJ depois e registrei o boletim, que só foi validado hoje (08)", afirmou.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar, a mulher, quando foi assaltada, foi embora sem registrar o boletim. "Por volta das 8h o suspeito foi abordado, mas não portava nada. Não foi uma abordagem relacionada ao fato flagrado pelo vídeo, porque ainda não havia representação. Só depois foram vistas as imagens da câmera e reconhecido que se tratava do mesmo criminoso".

Em nota, a PM informou que na manhã do último domingo (07), o Ciodes recebeu a informação de que havia um homem armado circulando pelo Centro de Vitória. "Ele foi abordado por uma equipe de policiais e nenhuma arma foi encontrada. Devido ao fato, ele foi liberado. É importante destacar que a vítima não acionou o Ciodes para relatar o fato. Por isso lembramos que em situações de ocorrência de crime uma viatura deve ser acionada pelo 190, pois, dessa forma, os militares colherão as informações sobre o ocorrido e caso o indivíduo seja abordado posteriormente, será encaminhado para a Delegacia".

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação no 1° Distrito Policial, em Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

O CASO

Um homem assaltou uma mulher com uma faca por volta das 5h15 deste domingo (7) no Centro de Vitória. O suspeito utilizava uma máscara cirúrgica e, segundo comerciantes da área, esteve circulando pela região durante toda a manhã. Uma câmera de segurança de uma loja flagrou o momento do assalto.

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