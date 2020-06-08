Homem tem moto roubada ao chegar do trabalho em Cariacica

Homem é assaltado enquanto chegava do trabalho em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motorista de 53 anos teve a moto roubada quando chegava do trabalho, por volta de 6h30 deste domingo (7), no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica , na Grande Vitória . Os criminosos fugiram.

O filho dele, um técnico de fibra ótica de 28 anos, contou que o pai estava colocando a moto na garagem quando três assaltantes chegaram em um carro.

Filho de vítima contou que pai perseguiu os criminosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após o assalto, o motorista pegou o carro que estava estacionado e perseguiu os criminosos. Na praça de Cariacica Sede, os assaltantes perceberam que estavam sendo seguidos e atiraram contra a vítima, que não se feriu.

O filho do motorista disse que os assaltos a veículos têm sido frequentes na região, principalmente no início da manhã.

Depois da perseguição, a vítima chamou a polícia, mas os homens não foram localizados.