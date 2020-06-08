Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto

Homem tem moto roubada ao chegar do trabalho em Cariacica

Crime aconteceu por volta de 6h30 deste domingo (7). Após o assalto, a vítima pegou o carro que estava estacionado e perseguiu os criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 08:38

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 08:38

Homem é assaltado enquanto chegava do trabalho em Cariacica
Homem é assaltado enquanto chegava do trabalho em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista de 53 anos teve a moto roubada quando chegava do trabalho, por volta de 6h30 deste domingo (7), no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica, na Grande Vitória. Os criminosos fugiram.
O filho dele, um técnico de fibra ótica de 28 anos, contou que o pai estava colocando a moto na garagem quando três assaltantes chegaram em um carro.
Filho de vítima contou que pai perseguiu os criminosos
Filho de vítima contou que pai perseguiu os criminosos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após o assalto, o motorista pegou o carro que estava estacionado e perseguiu os criminosos. Na praça de Cariacica Sede, os assaltantes perceberam que estavam sendo seguidos e atiraram contra a vítima, que não se feriu.
O filho do motorista disse que os assaltos a veículos têm sido frequentes na região, principalmente no início da manhã.
Depois da perseguição, a vítima chamou a polícia, mas os homens não foram localizados.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta e G1/ES

Veja Também

7ª fase da Operação Caim tem foco em organizações criminosas do ES

Vídeo: assaltante usa faca para roubar mulher no Centro de Vitória

Mesmo com avanço da Covid-19, moradores lotam feira em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados