7ª fase da Operação Caim tem foco em organizações criminosas do ES

Foto mostra concentração de policiais antes da sexta etapa da Operação Caim Crédito: Divulgação/Sesp

Polícia Civil deu início, na manhã desta segunda-feira (08), à 7ª fase da Operação Caim, que tem como objetivo a redução dos índices de criminalidade no Espírito Santo, principalmente com relação ao número de homicídios.

"Estamos cumprindo 17 mandados de busca e apreensão. É uma operação integrada para trazer tranquilidade para essas comunidades e prender criminosos", comentou, em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, que acompanha a operação.

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.

Durante os últimos dois meses, a Caim realizou seis fases que resultaram em 213 detenções e apreensão de 47 armas, 1.388 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 52 mil em dinheiro.