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200 policiais participam

7ª fase da Operação Caim tem foco em organizações criminosas do ES

A operação, planejada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) da Polícia Civil, ocorre em todo o Estado. Na Região Metropolitana de Vitória, mais de 200 policiais participam da ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 07:09

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 07:09

As forças policiais estiveram reunidas logo cedo antes de saírem para a sexta etapa da Operação Caim
Foto mostra concentração de policiais antes da sexta etapa da Operação Caim Crédito: Divulgação/Sesp
Polícia Civil deu início, na manhã desta segunda-feira (08), à 7ª fase da Operação Caim, que tem como objetivo a redução dos índices de criminalidade no Espírito Santo, principalmente com relação ao número de homicídios.
A operação, planejada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) da Polícia Civil, ocorre em todo o Estado. Na Região Metropolitana de Vitória, mais de 200 policiais participam da ação desde as 6h, reunindo equipes da Polícia Civil, Polícia MilitarPolícia Rodoviária Federal, Notaer, Força Nacional e Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra.
"Estamos cumprindo 17 mandados de busca e apreensão. É uma operação integrada para trazer tranquilidade para essas comunidades e prender criminosos", comentou, em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, que acompanha a operação.

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.
Durante os últimos dois meses, a Caim realizou seis fases que resultaram em 213 detenções e apreensão de 47 armas, 1.388 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 52 mil em dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, a operação contribuiu para resultados como o alcançado no último mês, com uma série histórica de redução de homicídio no mês de maio, desde 1996, em comparação com o mesmo período dos últimos anos ? além da redução de 38,5% dos crimes de feminicídio em todo Estado, registrados de janeiro a maio, em comparação ao mesmo período de 2019. Na região metropolitana, com esse mesmo recorte, foram registrados 57,1% de redução.

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