Caim: 52 suspeitos são detidos na sexta fase da operação no ES

Durante a ação, os oficiais ainda apreenderam 880 gramas de maconha, 15 papelotes de cocaína e 42 pedras de crack. Os números ainda contabilizam 35 buchas de maconha, 20 gramas de cocaína, 41 bolas de haxixe e 87 porções de outras drogas. A operação ainda apreendeu uma quantia superior a R$ 5 mil, duas placas balísticas e uma luneta.