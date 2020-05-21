Caim: 52 suspeitos são detidos na sexta fase da operação no ES

Com objetivo de enfraquecer o tráfico de drogas, a sexta fase da Operação Caim, realizada nesta quinta-feira (21), promoveu 52 prisões e apreensões, 12 delas por crime de homicídio. A ação ainda apreendeu dez armas e 158 munições na Grande Vitória e em alguns municípios do interior do Espírito Santo.
Segundo informações repassadas pela Polícia Civil do Espírito Santo, ainda houve o cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão domiciliar. Três automóveis e uma motocicleta ainda foram apreendidos.
A Operação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo e teve apoio das polícias Militar e Civil, guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, Força Nacional e também do Núcleo de Operação e Transporte Aéreo (Notaer).
Durante a ação, os oficiais ainda apreenderam 880 gramas de maconha, 15 papelotes de cocaína e 42 pedras de crack. Os números ainda contabilizam 35 buchas de maconha, 20 gramas de cocaína, 41 bolas de haxixe e 87 porções de outras drogas. A operação ainda apreendeu uma quantia superior a R$ 5 mil, duas placas balísticas e uma luneta.
A título de comparação, nas cinco fases anteriores, mais de 160 pessoas foram detidas, 40 armas retidas das mãos de criminosos. Além disso, 9 veículos foram apreendidos e R$ 50 mil foram retidos.